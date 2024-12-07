تصريحات خطيرة لأردوغان: ''حاولنا مع الأسد لكنه لم يتجاوب ودمشق الهدف القادم للمعارضة المسلحة''

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 182

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن فصائل المعارضة المسلحة التي تقاتل ضد النظام السوري تواصل تقدُّمها في الميدان، معربا عن أمله أن تواصل مسيرتها بلا مشكلات.

ولفت أردوغان، في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة بإسطنبول، إلى أن فصائل المعارضة السورية هدفها الوصول إلى العاصمة دمشق.

وأردف قائلا “تستمر هذه التطورات التي تنطوي على أسباب لإثارة المشكلات في المنطقة كلها، ولا تسير بالطريقة التي نرغب فيها، وقلوبنا لا تريد ذلك. للأسف، المنطقة في مأزق”.

وأوضح أنهم يتابعون التطورات في سوريا عبر المعلومات الاستخبارية ووسائل الإعلام.

وأضاف أردوغان “المعارضة تواصل تقدمها، فالهدف بعد إدلب وحماة وحمص هو دمشق، ونتمنى أن تتواصل هذه المسيرة من دون أي مشكلات”.

وتابع أردوغان “وجّهنا سابقا دعوة إلى بشار الأسد (رئيس النظام السوري) من أجل تحديد مستقبل سوريا معا، لكن للأسف لم نتلق ردا إيجابيا”.

وتطرَّق أردوغان إلى الاتصال الذي أجراه في وقت سابق مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مؤكدا مواصلة التنسيق مع الأمم المتحدة لإيجاد السبل التي تضمن تحقيق الاستقرار والهدوء في المنطقة.

وقالت تركيا إنها لم تشارك في الهجوم، ولم تقدم أي دعم لمنفذيه.

وتشترك تركيا في حدود يزيد طولها على 900 كيلومتر مع سوريا، وتستضيف نحو 3 ملايين لاجئ سوري على أراضيها، تحولوا مع الوقت إلى قضية سياسية داخلية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا في العاصمة القطرية الدوحة، غدا السبت، في إطار مسار أستانا، الذي أُسّس بهدف البحث عن حل سياسي للصراع السوري المستمر منذ 13 عاما.