عاجل: قوات المعارضة السورية على بعد 20 كم فقط من العاصمة دمشق ومدن أخرى تسقط من يد النظام

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 554

أعلنت فصائل المعارضة السورية اليوم السبت، أنها باتت على بعد 20 كم فقط من دمشق.

وقالت في بيان قبل قليل-تابعه محرر مأرب برس-: ''قواتنا دخلت مدينة الصنمين شمال درعا وأعلنتها محررة، وبهذا نصبح على بعد أقل من 20 كم من البوابة الجنوبية للعاصمة دمشق''.

كما اعلنت المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على مدينة القنيطرة جنوب غربي العاصمة دمشق بشكل كامل، وقبلها اعلنت السيطرة على مركز مدينة السويداء.

بالتزامن انسحبت قوات النظام من ثلاث مدن بريف حمص هي تدمر و الفرقلس و السخنة.