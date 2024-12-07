ماذا يحدث في تعز.. المليشيات هاجمت الأحياء السكنية ومواقع الجيش والأخير رد بعملية نوعية

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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استهدفت ميليشيا الحوثي يوم الجمعة الأحياء السكنية المحيطة بجامع الخير والتشريفات وعقبة منيف، اضافة الى مواقع الجيش شرق المدينة باستخدام مختلف أنواع الأسلحة.

وسمع دوي انفجارات عنيفة واصوات اشتباكات من الجبهة الشرقية، واندلعت الاشتباكات في جبهتي القصر والتشريفات.

واليوم السبت قال محور تعز ان مليشيا الحوثي استهدفت مواقع الجيش في منطقة الضباب غرب تعز بالطيران المسير.

وردا على الهجوم الاول، اعلنت قوات الجيش عن عملية نوعية استهدفت الحوثيين شرق تعز.

وفي التفاصيل، نفذت قوات الجيش بمحور تعز، عملية وصفتها بالنوعية ضد مواقع تمركز مليشيات الحوثي ، في الجبهة الشرقية.

وصرح مصدر عسكري أن قوات الجيش تمكنت من تفجير هنجر ونفق كانت تستخدمهما المليشيات الحوثية في عمليات استهداف لمواقع الجيش.

واضاف المصدر ان الهنجر والنفق اللذين تم تفجيرهما يقعان بالقرب من معسكر التشريفات.. مؤكداً ان هذه العملية جاءت ردا على الاعتداءات المتكررة لمليشيات الحوثي.