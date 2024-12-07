انهيار غير مسبوق لاسعار الصرف صباح اليوم اختفى بسجن حماة 42 سنة وظهر بصورة.. شقيقه يفجر مفاجأة تفاصيل جديدة في معركة حمص .. والمعارضة السورية تطلق سرباً من المسيرات المعارضة سورية تعلن السيطرة على مناطق استراتيجية جديدة وهامة إيران تعلن إجلاء كبار ضباط الحرس الثوري وفيلق القدس من سوريا نحو العراق ولبنان ماذا يعني احتمالية سقوط دمشق سوريا على يد الثوار؟ ولماذا الآن؟ المبعوث الأمريكي لليمن يتحدث عن إنهاء الحرب والزنداني يتهم الحوثيين بالتهرب المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة يناقش تقارير الإنجاز السنوية هكذا استمثر الحوثيون معاناة قطاع غزة؟ قرصنة البحر الأحمر واستهداف الملاحة الدولية هل عادت بالفوائد على غزة ؟ صبر المجتمع الدولي نفد إزاء الاستفزازات الحوثية المستمرة .. وزارة الخارجية الأمريكية تكشف عن تحركات جديدة
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