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انهيار غير مسبوق لاسعار الصرف صباح اليوم

السبت 07 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_متابعات
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عدن:

الريال السعودي:

شراء: 539

بيع: 540

الدولار الأمريكي:

شراء: 2055

بيع: 2070

صنعاء:

الريال السعودي:

شراء: 140

بيع: 140.5

الدولار الأمريكي:

شراء: 535 

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