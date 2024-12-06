المبعوث الأمريكي لليمن يتحدث عن إنهاء الحرب والزنداني يتهم الحوثيين بالتهرب

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اتهم وزير الخارجية شائع الزنداني، الجمعة، جماعة الحوثي بالتهرب من التزامات السلام المتعثر في اليمن الغارق بالحرب منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية شائع الزنداني، على هامش أعمال الدورة العشرين لمنتدى الامن الاقليمي (حوار المنامة) المبعوث الخاص للولايات المتحدة الامريكية إلى اليمن، تيم ليندركينغ.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال اللقاء، مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية على الساحة الوطنية، وانتهاكات جماعة الحوثي، بحق الشعب اليمني.
وأكد الزنداني، حرص مجلس القيادة الرئاسي، على تحقيق السلام وانهاء الحرب، مشيراً إلى تهرب جماعة الحوثي عن تنفيذ التزاماتها وتهديدها لأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
بدوره، أكد المبعوث الأمريكي، حرص بلاده على دعم الجهود المبذولة في سبيل انهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن