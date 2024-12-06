المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة يناقش تقارير الإنجاز السنوية

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عقد المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة صنعاء اجتماعه الدوري برئاسة أمين العاصمة اللواء عبد الغني جميل، لمناقشة تقارير الإنجاز السنوية للمكاتب التنفيذية والإدارة العامة.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكيل الأمانة عبد الكريم ثعيل وعبد المجيد الجرف وجرمان العليي ومدير أمن الأمانة عبد الحكيم الاسيدي، عددًا من التقارير، أبرزها تقارير مكاتب الصحة العامة والسكان، الشؤون الاجتماعية والعمل، حقوق الإنسان، والإعلام.
وشدد اللواء جميل على ضرورة مضاعفة الجهود من قبل كافة المكاتب التنفيذية والوحدات العامة، والعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز الجوانب الإيجابية، مع التركيز على تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات.
كما أكد على أهمية الالتزام بالانضباط الوظيفي ومعالجة جوانب القصور والاختلالات في الأداء التي ظهرت خلال العام المنصرم، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لاحتياجات النازحين من أبناء أمانة العاصمة