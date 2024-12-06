المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة يناقش تقارير الإنجاز السنوية هكذا استمثر الحوثيون معاناة قطاع غزة؟ قرصنة البحر الأحمر واستهداف الملاحة الدولية هل عادت بالفوائد على غزة ؟ صبر المجتمع الدولي نفد إزاء الاستفزازات الحوثية المستمرة .. وزارة الخارجية الأمريكية تكشف عن تحركات جديدة عاجل:مليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بتصفية أسرى في مديرية المسيمير جنوب اليمن انتصارات ثوار سوريا تكسر ظهر عبدالملك الحوثي... خطاب يائس ومهزوز لزعيم المليشيا مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يكشف عن توقعات الأمطار والرياح في المحافظات الشمالية والجنوبية انكسار جديد للمليشيات الحوثية بمحافظة تعز .. تفاصيل عاجل: روسيا تطالب رعايها بمغادرة الأراضي السورية فورا وقوات المعارضة تحقق انتصارات واسعة عاجل : العثور على طفل مخنوق ومقيد اليدين في مزرعة قات بمحافظة عمران اللواء سلطان العرادة: أجهزة الدولة ومؤسساتها ماضية في أداء مهامها والعمل بكل عزيمة وإصرار لتجاوز الصعوبات
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن صبر المجتمع الدولي نفد إزاء الاستفزازات الحوثية المستمرة.
وذكرت الوزارة - في بيان لها- أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن تيم ليندر كينج، سيزور كلا من البحرين وقطر وجيبوتي في الفترة من 5 إلى 12 ديسمبر لبحث مواجهة هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية.
وأضاف البيان: "وسيلتقي ليندر كينج، مع الشركاء من أجل تنسيق الجهود لمواجهة الهجمات المتهورة من قبل الحوثيين على شحنات البحر الأحمر".
وأضاف البيان أن "المبعوث الخاص سيعقد محادثات مع المسؤولين وممثلي المجتمع المدني حول القلق العميق بشأن استمرار الحوثيين في احتجاز البحارة الأبرياء واليمنيين الذين يعملون مع المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى آثار هذه الاعتقالات والتدخلات الحوثية السافرة في تسليم المساعدات الإنسانية الحيوية للشعب اليمني"