صبر المجتمع الدولي نفد إزاء الاستفزازات الحوثية المستمرة .. وزارة الخارجية الأمريكية تكشف عن تحركات جديدة

الجمعة 06 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن صبر المجتمع الدولي نفد إزاء الاستفزازات الحوثية المستمرة.

وذكرت الوزارة - في بيان لها- أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى اليمن تيم ليندر كينج، سيزور كلا من البحرين وقطر وجيبوتي في الفترة من 5 إلى 12 ديسمبر لبحث مواجهة هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف البيان: "وسيلتقي ليندر كينج، مع الشركاء من أجل تنسيق الجهود لمواجهة الهجمات المتهورة من قبل الحوثيين على شحنات البحر الأحمر".

وأضاف البيان أن "المبعوث الخاص سيعقد محادثات مع المسؤولين وممثلي المجتمع المدني حول القلق العميق بشأن استمرار الحوثيين في احتجاز البحارة الأبرياء واليمنيين الذين يعملون مع المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى آثار هذه الاعتقالات والتدخلات الحوثية السافرة في تسليم المساعدات الإنسانية الحيوية للشعب اليمني"