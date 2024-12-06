عاجل:مليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بتصفية أسرى في مديرية المسيمير جنوب اليمن

الجمعة 06 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على جريمة تصفية عدد من أسرى المقاومة الجنوبية بعد أسرهم قبل شهرين ورمي جثثهم في موقع الأسر بقطاع عهامة شمال غرب مديرية المسيمير بمحافظة لحج.

وكشفت مصادر عسكرية لـ"مأرب برس" إن مليشيات الحوثي قامت بتصفية أربعة أسرى ورمت بجثثهم في منطقة عهامة بطريقة بشعة في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية التي تضمن حقوق الأسرى أثناء الحرب.

ذات المصادر أشارت "إن تصفية الأسرى وترك جثثهم في العراء يكشف مدى استهتار الحوثيين بالقيم الإنسانية والأعراف الدولية داعيًا إلى موقف دولي حازم لوقف هذه الانتهاكات التي تقدم عليها المليشيات الحوثية".

وتأتي هذه الجريمة في سياق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها المليشيا ضد الأسرى والمعتقلين خارجة عن قيم الإنسان والمدنية معادية للقانون الدولي تتغذى على الكراهية الدينية المناطقية الجهوية تزهق الأرواح وكأنها تمارس طقساً تعبدياً.