مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر يكشف عن توقعات الأمطار والرياح في المحافظات الشمالية والجنوبية

الجمعة 06 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، الجمعة، هطول أمطارا غزيرة على أجزاء من سواحل أرخبيل سقطرى، مع استمرار الأجواء الباردة بعدة محافظات.

وقال المركز، في نشرته اليومية، إن خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية تشير إلى أنه من المحتمل أن تشهد الحالة الجوية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل أرخبيل سقطرى، مع طقس معتدل الحرارة بالمناطق الساحلية، وبارد إلى شديد البرودة بالمرتفعات الجبلية، ومعتدل نهاراً وبارد نسبياً ليلاً بالمناطق الصحراوية والهضاب الداخلية".

وأضاف، بأنه من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية طقس غائم جزئياً - معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سواحل أرخبيل سقطرى، ورياح معتدلة على السواحل الجنوبية، بينما تكون الرياح نشطة على السواحل الجنوبية الغربية، حيث تصل سرعتها إلى 25 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

كما توقع أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو - بارد إلى شديد البرودة، أثناء الليل والصباح الباكر على المرتفعات الغربية، وبارد إلى بارد نسبياً على المرتفعات والهضاب الداخلية، بالإضافة إلى احتمال تشكل الضباب، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية طقس صحو - معتدل نهاراً بارد نسبيا ليلاً، ورياح معتدلة مثيرة للأتربة والرمال.

وبحسب المركز، فإن درجات الحرارة العظمى والصغرى، في عدد من المحافظات ستكون كالتالي: عدن 31 / 25 - صنعاء 25 / 03 - المكلا 29 / 21 - سقطرى 30 / 21 - الغيضة 31 / 18 - سيئون 29 / 10 - تعز 27 / 16 - الضالع 25 / 12 - مأرب 29 / 12 - عتق 30 / 11 - لحج 31 / 21 - الحديدة 32 / 26 - زنجبار 30 / 23.

وحذر المركز، المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، وأنه عليهم أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الطقس الشديد البرودة، والمزارعين ومربي الماشية والنحل في المناطق الجبلية من آثار البرودة الشديدة