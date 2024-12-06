انكسار جديد للمليشيات الحوثية بمحافظة تعز .. تفاصيل

الجمعة 06 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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افشل القوات الحكومية اليوم الخميس عدة هجمات حوثية على مواقعه في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن قواته تصدت لسلسلة هجمات شنتها جماعة الحوثي على عدة قرى في منطقة شمير، بمديرية مقبنة، غرب محافظة تعز.

‏وأضاف، أن جماعة الحوثي هاجمت قرى البراشا وسقم في منطقة شمير بمديرية مقبنة مستخدمة الطيران الإيراني المسير وتحت غطاء مدفعي، مشيرا إلى أن قوات العمالقة تصدت لهذه الهجمات واحبطت محاولة تقدم الجماعة وكبدتها خسائر فادحة.