عاجل: روسيا تطالب رعايها بمغادرة الأراضي السورية فورا وقوات المعارضة تحقق انتصارات واسعة

الجمعة 06 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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قررت الحكومة الروسية مغادرة روسيا بعد الانهيارات الواسعة التي اجتاحت قوات نظام الاسد. حيث أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن السفارة الروسية في دمشق حثت جميع المواطنين الروس الموجودين في سوريا على مغادرة البلاد.

وعلى صعيد اخر أحرزت فصائل المعارضة السورية تقدما كبيرا في عدة جبهات، خاصة في ريفي حمص ودرعا، وسط دعوات دولية لحل سياسي "للأزمة".

وفي ريف حمص، سيطرت فصائل المعارضة على مدينتي تلبيسة والرستن، واقتربت من مدينة حمص.كما سيطرت على معظم مناطق الريف الشمالي.

أما في درعا، فقد سيطر مقاتلون محليون على حواجز عسكرية تابعة للنظام، بما في ذلك حاجزي سملين والطيرة، وحاجز الغارية الشرقية. كما انسحب حاجز المخابرات الجوية بين المسيفرة وأم ولد، وشهدت مدينة نوى هجمات على مواقع للنظام.

وأعلنت غرفة عمليات الجنوب، المكونة من فصائل معارضة، بدء معاركها في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة، بهدف الوصول إلى دمشق وإنهاء حكم النظام.

في الوقت نفسه، سحبت قوات النظام السوري الفرقة الرابعة من شرقي دير الزور إلى مطارها العسكري، في خطوة قد تعكس إعادة ترتيب أولوياتها في المنطقة.

سياسيا أكد الاتحاد الأوروبي في تصريح لتفزيون سوريا أن الأزمة لا يمكن حلها عسكرياً، وأن السبيل الوحيد للخروج من المأزق هو عبر العملية السياسية.