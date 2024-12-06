عاجل : العثور على طفل مخنوق ومقيد اليدين في مزرعة قات بمحافظة عمران

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في جريمة مروعة هزت مديرية بني صريم بمحافظة عمران ، عثر على جثة الطفل "عمر خالد القمحي" البالغ من العمر 14 عاما، مخنوقا ومقيد اليدين، داخل إحدى مزارع القات في منطقة "بيت العنزي" بعزلة "بني مالك".
مصادر محلية أكدت لـ"مأرب برس" أن الجثة وجدت في وضع يشير إلى وقوع جريمة مبيتة وأن مسرح الجريمة الأول لم يكن مكان العثور على الجثة، حيث يرجح أن الجناة نقلوا الجثة إلى المزرعة لإخفاء الأدلة وطمس أي آثار قد تقود إلى كشفهم.
ووفقًا للمصادر، فإن الجناة ما يزالوا أحرارا حتى اللحظة ولم تعرف هوية مرتكبي هذه الجريمة، فيما تواصل الجهات الأمنية في المنطقة التحقيق في الحادثة للوصول إلى الجناة ومحاسبتهم.
هذه الحادثة المؤلمة أثارت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي المنطقة، الذين طالبوا بسرعة الكشف عن ملابسات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مؤكدين أن هذا النوع من الجرائم يمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة المجتمع.