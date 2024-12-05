اللواء سلطان العرادة: أجهزة الدولة ومؤسساتها ماضية في أداء مهامها والعمل بكل عزيمة وإصرار لتجاوز الصعوبات

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب، اللواء سلطان العرادة، أن أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة ماضية في أداء مهامها والعمل بكل عزيمة وإصرار لتجاوز الصعوبات والتحديات في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم لاجتماع المكتب التنفيذي لمحافظة مأرب، الذي كُرِّس لمناقشة تقارير الأداء لعدد من المكاتب التنفيذية، بالإضافة إلى وضع التصورات والخطط العامة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة في كافة الجوانب.

وقال العرادة خلال الاجتماع الذي حضره وكيل أول المحافظة علي الفاطمي: "سنمضي بالعمل، ونتجاوز كل التحديات في كافة المجالات بما تتطلبه هذه المرحلة الاستثنائية التي تستدعي العمل بروح الفريق الواحد وبأعلى معايير المسؤولية، وإعلاء المصلحة العامة والعمل الجماعي لتحقيق الغايات المرجوة".

مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود واستغلال كافة الموارد المتاحة وتوظيفها بالشكل الأمثل، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وحث العرادة مدراء المكاتب التنفيذية على ضرورة تعزيز القدرات المؤسسية ، وتحسين الأداء الإداري والخدمي في كافة مؤسسات الدولة، وفق الخطط الاستراتيجية التي تستند إلى الاحتياجات الملحة للمواطنين ، باعتبارها أولوية لتحقيق الأهداف المنشودة.

داعياً إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع الشركاء والمانحين الإقليميين والدوليين لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وتخفيف الضغوطات الكبيرة على البنية التحتية والمؤسسات الخدمية في ظل النزوح المستمر وتدفق النازحين وشح الموارد ونقص التمويل وتراجع تدخلات المنظمات الدولية في المحافظة.

وأشاد عضو مجلس القيادة بالجهود المبذولة في كل المكاتب والمؤسسات الحكومية، وبالنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية، واعتبر ذلك ثمرة العمل الجماعي والإرادة الصادقة، التي ساهمت في الدفع بعجلة التنمية رغم التحديات، معرباً عن ثقته بقدرة الجميع على تحقيق المزيد من الإنجازات والطموحات المستقبلية.

مشيراً إلى أن التقارير المقدمة من المكاتب التنفيذية ليست مجرد أرقام وإحصائيات ونصوص ، بل هي أدوات تساعد الجهات المعنية على اتخاذ القرارات الصحيحة والمدروسة بعد إجراء قراءة موضوعية لها، لتحديد نقاط القوة وتعزيزها، بالإضافة إلى تحديد جوانب القصور والاختلالات ومعالجتها ووضع الآليات المناسبة لضمان عدم تكرارها.

وكان المكتب التنفيذي قد استهل اجتماعه بمناقشة محضر اجتماعه السابق وإقراره، واستعراض ما تضمنه من قرارات وإجراءات ومعالجات لكل القضايا المطروحة وما تم تنفيذه منها من قبل الجهات ذات العلاقة.