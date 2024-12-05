بعد غياب 7 مباريات .. مانشستر سيتي ينهي تعثراته.. وليفربول يسقط في فخ نيوكاسل

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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عاد مانشستر سيتي إلى درب الانتصارات بعد غياب 7 مباريات بكل البطولات على حساب نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي.

وفاز مانشستر سيتي على ضيفه نوتنغهام فورست (3-0)، مساء الأربعاء، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".

وبهذا أنهى مانشستر سيتي سلسلة من 7 مباريات متتالية بلا فوز في جميع المسابقات، شهدت خسارته 6 مرات بجانب تعادل وحيد.

على جانب آخر سقط ليفربول، متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، في فخ التعادل (3-3) مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، في الجولة ذاتها.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي

افتتح برناردو سيلفا التسجيل مبكرا لمانشستر سيتي في الدقيقة الثامنة، فيما أضاف زميلاه كيفن دي بروين وجيريمي دوكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و57 على الترتيب.

ويأتي هذا الفوز بعد خسارة سيتي، حامل اللقب في المواسم الـ4 الأخيرة، في مبارياته الـ4 الماضية بالدوري الإنجليزي أمام بورنموث وبرايتون وتوتنهام وليفربول.

ورفع فريق المدرب بيب غوارديولا رصيده إلى 26 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة، في حين توقف رصيد نوتنغهام عند 22 نقطة في المركز السابع.

نتيجة مباراة نيوكاسل ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

على جانب آخر، حرمت الهفوات الساذجة لدفاع ليفربول وحارس مرماه كايمين كيليهر "الريدز" من مواصلة الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأجبرته على التعادل مع نيوكاسل.

وبادر نيوكاسل بالتسجيل عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقيقة 35، لكن كورتيس جونز منح التعادل لليفربول في الدقيقة 50 من صناعة محمد صلاح.

وأعاد أنتوني غوردون التقدم لنيوكاسل من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 62، مستغلا هفوة من جو غوميز مدافع ليفربول.

وواصل صلاح تألقه في اللقاء، عقب تسجيله الهدفين الثاني والثالث لليفربول في الدقيقتين 68 و83 على الترتيب، ليواصل هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي.

ورفع صلاح رصيده في البطولة هذا الموسم إلى 13 هدفا، ليتربع على قمة هدافي المسابقة الآن، بفارق هدف وحيد أمام النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي تراجع للمركز الثاني.

كما انفرد صلاح بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا وصناعة لزملائه في مباراة واحدة، بواقع 37 مباراة عبر مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليفض شراكته مع النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، الذي تمكن من القيام بذلك في 36 لقاء.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز ليفربول، منح فابيان شار التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 90، مستغلا خطأ ساذجا من حارس الفريق الضيف، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

واستمر ليفربول في صدارة الترتيب برصيد 35 نقطة، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع.

نتيجة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وفي قمة الجولة 14، خطف أرسنال فوزا مثيرا من ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0، ليقتنص 3 نقاط ثمينة ويستغل تعثر ليفربول ويضيق الخناق عليه.

سجل هدفي أرسنال جوان تيمبر في الدقيقة 54 وويليان صاليبا في الدقيقة 73، ليرفع الفريق رصيده إلى 28 نقطة ظل بها في المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق 7 نقاط خلف ليفربول المتصدر، وبفارق الأهداف خلف تشيلسي الوصيف.

وفي مباراة رابعة، اكتسح تشيلسي مضيفه ساوثهامبتون بـ5 أهداف مقابل هدف، ليرفع هو الآخر رصيده إلى 28 نقطة، ويضيق الخناق على ليفربول المتصدر بفارق 7 نقاط.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025

ليفربول: 35 نقطة

تشيلسي: 28 نقطة

أرسنال: 28 نقطة

مانشستر سيتي: 26 نقطة

برايتون: 23 نقطة

نوتنغهام فورست: 22 نقطة

أستون فيلا: 22 نقطة