ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: سنستثمر إمكاناتنا الاقتصادية والبحر الأحمر في المقدمة بعد غياب 7 مباريات .. مانشستر سيتي ينهي تعثراته.. وليفربول يسقط في فخ نيوكاسل المجلس الانتقالي يتهم الحكومة بالفشل الاقتصادي أردوغان يكشف للأمين العام للأمم المتحدة الخطوة التي ستوقف الحرب في سوريا عاجل: قبائل إب ترفض التحقيقات حول مقتل الشيخ صادق أبو شعر وتطالب بالقصاص بعد نتيجة تقرير الطب الشرعي الاتحاد الأوروبي يعلن إنقاذ طاقم سفينة شحن في البحر الأحمر ذكرى انتفاضة صالح 2 ديسمبر تجمع القوى المناهضة للحوثيين رسائل حزب الإصلاح في الذكرى السابعة لانتفاضة 2 ديسمبر ..عبدالرزاق الهجري يكاشف القوى الوطنية عن السبب الرئيس في سقوط الدولة وعودة الإمامة لماذا تفقد اليمن سنويًا 5% من الأراضي الزراعية؟ عبدالله العليمي: انتفاضة 2 ديسمبر أسست لمرحلة جديدة من وحدة الصف الوطني
اتهم المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، الحكومة بالفشل المتراكم في إدارة الملف الاقتصادي والسياسة المالية القائمة، مع تصاعد الاحتجاجات في عدن للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة.
وأكدت الهيئة الإدارية لما يسمى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي في اجتماع لها بعدن، رفضها ما أسمته تخلي الجهات المسؤولة عن واجباتها في إيجاد معالجات تحد من تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.
وأشارت إلى وجود منظومة فساد متجذرة ومتشعبة تعبث بالمال العام، ناهيك عن عدم إلزام بعض المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن، حدو قولها.
يشار الى ان غالبية الموسسات الايرادية في المناطق التي يديرها المجلس الانتقالي هي اول الجهات التي ترفص توريد مواردها الى حسابات البنك المركزي اليمني.
ووفقا لوسائل إعلام الانتقالي، ناقش الاجتماع مستجدات التدهور الاقتصادي المتفاقم في مختلف محافظات الجنوب، والذي أدى إلى توسع نطاق الإضرابات العمالية في عدد من المرافق والقطاعات والمؤسسات الحكومية، احتجاجًا على عجز الحكومة عن صرف مرتبات الموظفين لشهرين متتاليين