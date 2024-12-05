المجلس الانتقالي يتهم الحكومة بالفشل الاقتصادي

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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اتهم المجلس الانتقالي المدعوم من التحالف السعودي الإماراتي، الحكومة بالفشل المتراكم في إدارة الملف الاقتصادي والسياسة المالية القائمة، مع تصاعد الاحتجاجات في عدن للمطالبة بصرف المرتبات المتأخرة.

وأكدت الهيئة الإدارية لما يسمى الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي في اجتماع لها بعدن، رفضها ما أسمته تخلي الجهات المسؤولة عن واجباتها في إيجاد معالجات تحد من تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.

وأشارت إلى وجود منظومة فساد متجذرة ومتشعبة تعبث بالمال العام، ناهيك عن عدم إلزام بعض المحافظات بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن، حدو قولها.

يشار الى ان غالبية الموسسات الايرادية في المناطق التي يديرها المجلس الانتقالي هي اول الجهات التي ترفص توريد مواردها الى حسابات البنك المركزي اليمني.

ووفقا لوسائل إعلام الانتقالي، ناقش الاجتماع مستجدات التدهور الاقتصادي المتفاقم في مختلف محافظات الجنوب، والذي أدى إلى توسع نطاق الإضرابات العمالية في عدد من المرافق والقطاعات والمؤسسات الحكومية، احتجاجًا على عجز الحكومة عن صرف مرتبات الموظفين لشهرين متتاليين