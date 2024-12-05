أردوغان يكشف للأمين العام للأمم المتحدة الخطوة التي ستوقف الحرب في سوريا

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - رويترز

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قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في اتصال هاتفي اليوم الخميس بأن مرحلة جديدة “تتم إدارتها بهدوء” في سوريا.

واستولت قوات المعارضة السورية على مدينة حماة الرئيسية اليوم الخميس مما حقق انتصارا كبيرا للمعارضة المسلحة بعد تقدم مباغت في شمال البلاد ووجه ضربة جديدة لرئيس النظام السوري بشار الأسد وحلفائه الروس والإيرانيين.

وبحسب بيان للرئاسة التركية على منصة إكس، قال أردوغان لغوتيريش إن الحكومة السورية بحاجة إلى التواصل بسرعة مع شعبها للتوصل إلى حل سياسي، مضيفا أن تركيا تعمل على تهدئة التوتر وحماية المدنيين وتمهيد الطريق لحل سياسي.

وأطلقت إدارةالعمليات العسكرية، الأربعاء 27 نوفمبر الجاري، عملية “ردع العدوان”، ضمن مساعي تأمين المنطقة وتعزيز السيطرة على الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في الشمال السوري.

وبالتوازي مع عملية “ردع العدوان”، بدأ الجيش الوطني السوري عملية عسكرية أطلق عليها “فجر الحرية” شمال وشرق مدينة حلب، حيث توجد مناطق سيطرة لوحدات حماية الشعب الكردية