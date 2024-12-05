عاجل: قبائل إب ترفض التحقيقات حول مقتل الشيخ صادق أبو شعر وتطالب بالقصاص بعد نتيجة تقرير الطب الشرعي

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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كشف تقرير الطب الشرعي عن تفاصيل صادمة في قضية اغتيال الشيخ "صادق أبو شعر"، حيث أكد التقرير أن الشيخ تعرض لإطلاق النار من مسافة صفر إلى جانب وجود آثار تعذيب على جثته، مما يشير إلى تصفيته بعد اختطافه ، وأثارت هذه التفاصيل موجة غضب بين قبائل محافظة إب، التي وصفت تفاصيل الحادثة التي روجت لها المليشيات الحوثية بأنها "مسرحية" تهدف لطمس معالم القضية.

وأفادت مصادر خاصة لـ"مأرب برس" أن قبائل إب بما في ذلك قبائل العود والمخادر قد وصلت اليوم صنعاء في ظل توافد القبائل بشكل مكثف للمطالبة بتحقيق العدالة والقصاص من المتورطين في الجريمة.

وأضافت المصادر أن القبائل رفضت نتائج التحقيقات التي أجرتها وزارة الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات، وطالبت بتشكيل لجنة مستقلة من أولياء الدم لإعادة فتح ملف التحقيق للإطلاع والإشراف على مجرياته.

وفقا للمصادر فقد أعلن المعتصمون عن مهلة تنتهي يوم الأحد المقبل مؤكدين أنه في حال عدم تحقيق العدالة سيتوجهون نحو صعدة للقاء زعيم مليشيات الحوثيين عبد الملك الحوثي ، وأوضح الشيخ "أحمد عائض أبو شعر"، أحد وجهاء قبائل الشعر، أن العدالة هي مطلبهم الأساسي مشددا أنه في حال فشل السلطات في تحقيقها ستتخذ القبائل خطوات تصعيدية بالعودة إلى محافظتهم وتنفيذ القصاص بأنفسهم.

تعد هذه القضية اختبارا كبيرا لسلطات مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا وسط حالة من التوتر المتزايد والضغط القبلي ، ويبقى مصير التحقيقات وإمكانية تحقيق العدالة في قضية اغتيال الشيخ "صادق أبو شعر" محور الأنظار خلال الأيام القليلة المقبلة.