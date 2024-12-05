خوف وهلع يعصف بالمليشيات بعد تحذيرات من حدوث انقلاب عسكري في صنعاء

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تشير المعلومات إلى تزايد القلق بشأن احتمالية وقوع انقلاب عسكري في العاصمة صنعاء، حيث قامت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بمحاولات لاستقطاب عدد كبير من الضباط والجنود السابقين في الأجهزة الأمنية في المدينة وضواحيها، بهدف تعبئتهم عسكريًا وطائفيًا.
استغلت المليشيات الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الناس، مثل الفقر والبطالة الناتجة عن تأخر صرف الرواتب، وعرضت عليهم دفع مستحقاتهم المتأخرة كحافز للانضمام إلى صفوفهم.
وكشفت مصادر صحفية أن هذه الإجراءات تعكس مخاوف الحوثيين من إمكانية تنظيم انقلاب عسكري يقوده الضباط والجنود الذين تم استبعادهم سابقًا، في محاولة لاستعادة النظام الجمهوري والتخلص من حكم المليشيات.
يتزامن هذا النشاط مع توجيهات صدرت عن عبد الكريم الحوثي، وزير الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، لطلب الذين تم تسريحهم بسبب رفضهم الانضمام للجماعة.
وأكد المصدر ذاته أن الحوثيين يستغلون الضغوط الاقتصادية على هؤلاء الضباط والجنود للضغط عليهم من أجل العودة إلى وحداتهم الأمنية، حيث خضعوا لدورات تعبئة سياسية وعسكرية، في حين تم احتجاز بعضهم نتيجة لرفضهم الانضمام.
كما أُجبر الكثيرون على المشاركة في دورات قسرية تهدف لتعبئتهم ضد خصوم الحوثيين، وهو ما يدل على تصاعد القلق الحوثي من احتمال قيام هؤلاء الضباط، الذين تم تهميشهم لفترات طويلة، بثورة.
في سياق متصل، يواجه الحوثيون تزايد الاستياء من قبل شرائح واسعة من العسكريين والأمنيين الذين يرفضون الانخراط في الأنشطة التعبوية، مما يزيد من حالة الاحتقان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
هذه الظروف تشكل تحديًا حقيقيًا للنظام الحوثي، الذي يسعى جاهدًا لتأمين ولاء عناصره العسكرية والأمنية من خلال الإغراءات والترهيب.