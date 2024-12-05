عبدالله العليمي: انتفاضة 2 ديسمبر أسست لمرحلة جديدة من وحدة الصف الوطني

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي "إن انتفاضة 2 ديسمبر أسست لمرحلة جديدة من وحدة الصف الوطني من أجل استعادة السلام والوئام والأمن والاستقرار .

وأضاف "أن الانتفاضة أضافت زخماً نضالياً للموقف العسكري والتضحيات الوطنية العظيمة لاستعادة الدولة".

وذكر العليمي في منشور له على منصة (إكس) أن الانتفاضة التي قادها الشهيد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح و رفيق دربه الشهيد عارف الزوكا، مثلت تحولاً محورياً في معركتنا الوطنية ضد المليشيات الحوثية الإرهابية.

وتابع "هاهو اخي العميد طارق صالح يستكمل ومن خلفه كل المخلصين من القيادات العسكرية والسياسية في الساحل الغربي المشوار الوطني الذي اطلقه الرئيس الأسبق ( رحمه الله )".

وتوجه العليمي بالتحية للمحتفلين في المخا بإحياء هذه الذكرى من مختلف المؤسسات والمكونات السياسية.