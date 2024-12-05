النشرة الجوية: أمطار وطقس معتدل إلى شديد البرودة في هذه المناطق

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، اليوم الخميس، هطول أمطار متفرقة على عدد من المحافظات، وطقس معتدل في المناطق الساحلية وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية، وذلك بحسب خرائط الطقس وصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية.

وقال المركز في نشرة الطقس الجوية اليومية إنه " من المتوقع أن تشهد المناطق الساحلية طقس صحو إلى غائم جزئيا - معتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية وأرخبيل سقطرى، ورياح خفيفة إلى معتدلة على السواحل الجنوبية، ورياح نشطة على أرخبيل سقطرى وجنوب السواحل الغربية، حيث تصل سرعتها إلى 28 عقدة".

كما توقع مركز التنبؤات الجوية، أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو - بارد جدا إلى شديد البرودة، وذلك أثناء الليل والصباح الباكر، ويتحول عند الظهيرة إلى غائم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الشمال الغربي من المرتفعات الغربية، بالإضافة إلى احتمالية تشكل الضباب، وكذا أن تشهد المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية طقس صحو - معتدل نهارا وبارد نسبيا ليلا، ورياح معتدلة مثيرة للأتربة والرمال.

وحذر المركز، المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال في المناطق الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر، وعليهم أخذ الاحتياطات اللازمة، والأخوة المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في مجاري السيول، وكذا المزارعين ومربي الماشية والنحل في المناطق الجبلية من الانخفاض في درجات الحرارة.

فيما توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، في نشرة الطقس البحرية اليوم، أن تكون حالة البحر بمختلف السواحل معتدل الموج، فيما ساحل أرخبيل سقطرى معتدل إلى مضطرب، فيما تكون حالة البحر بالمياه الإقليمية في بحر العرب معتدل إلى مضطرب، وفي خليج عدن والبحر الأحمر معتدل الموج.

كما حذر المركز، الأخوة الصيادين وربابنة السفن حول أرخبيل سقطرى والبحر العربي وخليج عدن والسواحل الشرقية وباب المندب والبحر الأحمر من ارتفاع الموج وشدة الرياح.

وبخصوص درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة لبعض المحافظات فجاءت كالتالي ، عدن 25/31 ، صنعاء 05/25، المكلا 22/30، سقطرى 22/30، الغيضة 17/ 29، سيئون 13/30، تعز 14/27، الضالع 11/28، مأرب 11/28، عتق 14/29، لحج 22/30، الحديدة 24/31، زنجبار 23/30.