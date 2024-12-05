أول دولة عربية تعلن عن اتفاق مع فرنسا لتصنيع طائرات مسيرة تعمل بالطاقة الشمسية في

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_متابعات

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وقعت شركة "طيران القدية" السعودية اتفاقية مع "إكس سن" (XSun) الفرنسية لإنشاء مصنع في الرياض ينتج طائرات بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية مطلع العام القادم، حسبما صرّح لـ"الشرق" محمد الحربي، رئيس "طيران القدية". وكشف أنه وفقاً للاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي بالرياض، فسيبدأ الإنتاج بعد ثلاثة أشهر من افتتاح المصنع بتصنيع أول طائرتين مسيرتين بتكلفة تبلغ 10 ملايين دولار، تشمل أيضاً قطع غيار لست طائرات. الحربي نوّه أن المستهدف هو نقل التقنية بشكل كامل إلى السعودية في غضون 3 سنوات، ليكون التصنيع والصيانة والتدريب بأياد سعودية.

مضيفاً أنه وفقاً للاتفاقية، تمتلك الشركة حق البيع الحصري داخل المملكة ولدول الجوار في الخليج العربي، وكذلك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جانبه أكد بنجامين ديفيد، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الفرنسية، على أن تأسيس المصنع في السعودية يمكّن الشركة من تطوير التقنية في المملكة، وفتح خط توزيع في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن مصنع الرياض سيقدم خدمات الصيانة والتدريب وسيضم مركزاً لخدمة العملاء