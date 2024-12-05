عاجل: المعارضة السورية تتوغل في حماة والإشتباكات تصل أحياء المدينة وسط فرار قوات الأسد

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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بدأت فصائل المعارضة السورية، الخميس، بالتوغل إلى أحياء مدينة حماة وسط اشتباكات ضارية مع قوات النظام.

وبحسب وكالة الأناضول فإن فصائل المعارضة السورية المناهضة لنظام بشار الأسد تحقق تقدماً في محافظة حماة، وحررت عدة أحياء وسط المدينة.

وذكرت أن فصائل المعارضة بدأت بدخول أحياء المزاريب، والصناعة، والأربعين شرق المدينة.

وأشارت إلى أن اشتباكات عنيفة مستمرة بين فصائل المعارضة وقوات النظام التي تساندها الطائرات الحربية الروسية.

وقالت المعارضة السورية المسلحة ان قوات النظام تتراجع باتجاه الأحياء الغربية لمدينة حماة.

وافادت بهروب عدد من القادة العسكريين والأمنيين التابعين لنظام الأسد من مدينة حماة.

وقبل قليل، أعلنت المعارضة السورية المسلحة السيطرة على سجن حماة المركزي واطلقت سراح سجناء منه.

وعصر اليوم اعترف جيش الأسد في بيان بدخول فصائل المعارضة إلى مدينة حماة واختراقها من عدة محاور رغم الاشتباكات العنيفة وقال: ''وحداتنا المرابطة في حماة أعادت انتشارها وتموضعها خارج المدينة وتواصل سعيها لاستعادة المناطق التي فقدتها''.

ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد، والجمعة دخلت مدينة حلب، والسبت بسطت سيطرتها على محافظة إدلب.

وعقب إتمام السيطرة على مركز حلب، واصلت المعارضة تقدمها باتجاه محافظة حماة، وتمكنت من بسط سيطرتها على العديد من القرى المحاذية لمركز المدينة.

وتعد حماة رابع اكبر محافظات سوريا.