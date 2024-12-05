آخر الاخبار

وزارة المالية تحسم موقفها من صرف رواتب العسكريين في عدن اليوم الخميس حلف قبائل شبوة يشكو الإقصاء والتهميش للكوادر من أبناء المحافظة- بيان الصين تكشف عن خسائر فادحة لليمن بسبب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر زلزال غرب إيران شعر به سكان الكويت إعلان جديد بشأن صلاحية البطائق الشخصية القديمة بعد اشتداد المعارك الطاحنة في سوريا … روسيا تسحب أسطولها من قاعدة طرطوس السورية.. هل ستساعد الأسد قد يقلب موازين الحرب في أوكرانيا… الاتفاق الدفاعي الذي ارعب دول الغرب بين كوريا الشمالية وروسيا يدخل حيز التنفيذ إسرائيل تقدم لحماس مقترحا جديد يخص صفقة تبادل وهدنة مؤقتة المعارضة السورية تعلن عن مفاجئات وتقدمات جديدة في معارك حماة ودعوة للإنشقاق مليشيات الحوثي تُدرج مادة دراسية طائفية في الجامعات الخاصة.

وزارة المالية تحسم موقفها من صرف رواتب العسكريين في عدن اليوم الخميس

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_خاص
عدد القراءات 74

 

أفاد مصدر مسؤول من مكتب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع، اللواء الركن عبدالله عبدربه، بأنه سيتم تدشين صرف رواتب العسكريين لشهر أكتوبر الماضي.

وأكد المصدر أن إجراءات الصرف ستبدأ اليوم الخميس، خلال فترتي العصر والمساء.

إقراء أيضاً
حلف قبائل شبوة يشكو الإقصاء والتهميش للكوادر من أبناء المحافظة- بيان
الصين تكشف عن خسائر فادحة لليمن بسبب هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر
إعلان جديد بشأن صلاحية البطائق الشخصية القديمة
بعد اشتداد المعارك الطاحنة في سوريا … روسيا تسحب أسطولها من قاعدة طرطوس السورية.
مليشيات الحوثي تُدرج مادة دراسية طائفية في الجامعات الخاصة.
اللواء سلطان العرادة: القيادة السياسية تسعى لتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها المختلفة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول