وزارة المالية تحسم موقفها من صرف رواتب العسكريين في عدن اليوم الخميس

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أفاد مصدر مسؤول من مكتب مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع، اللواء الركن عبدالله عبدربه، بأنه سيتم تدشين صرف رواتب العسكريين لشهر أكتوبر الماضي.
وأكد المصدر أن إجراءات الصرف ستبدأ اليوم الخميس، خلال فترتي العصر والمساء.