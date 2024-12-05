زلزال غرب إيران شعر به سكان الكويت

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل في معهد الكويت للأبحاث العلمية أنها رصدت زلزالًا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب إيران وحدث تمام الساعة 02:07 صباح اليوم الخميس بتوقيت دولة الكويت،على عمق 10 كيلومترات بباطن الأرض.

وقالت الشبكة في بيان صحفي إن مركز الزلزال يبعد 273 كيلومترًا من مدينة الكويت وشعر به العديد من المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء البلاد.