إعلان جديد بشأن صلاحية البطائق الشخصية القديمة

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أصدرت وزارة الداخلية اليمنية، في العاصمة عدن تعميماً جديداً قضى بتمديد التعامل بالبطاقة الشخصية القديمة لمدة ستة أشهر، بعد أيام من قرار إيقاف التعامل بها.

وقال الإعلام الأمني التابع للوزارة في تعميم "نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة وعطفا على توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان اصدرت وزارة الداخلية تعميما قضى بتمديد التعامل بالبطاقة القديمة لمدة ستة أشهر قادمة حتى يتمكن المواطنين من استخراج البطاقة الذكية".

وشدد التعميم الموجه إلى محافظي المحافظات ووكلاء وزارة الداخلية وإدارات الشرطة بالمحافظات المحررة على "متابعة مستوى التنفيذ فيما يخص اعتماد البطاقة الشخصية الذكية والتعامل بها في كافة التعاملات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين للأنظمة واللوائح القانونية في هذا الشأن".

وكانت الوزارة قد أصدرت قبل أيام قرارًا بإيقاف التعامل بالبطائق الشخصية السابقة بشكل نهائي، واعتماد البطاقة الشخصية الذكية بديلًا عنها في كافة المعاملات.