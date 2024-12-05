قد يقلب موازين الحرب في أوكرانيا… الاتفاق الدفاعي الذي ارعب دول الغرب بين كوريا الشمالية وروسيا يدخل حيز التنفيذ إسرائيل تقدم لحماس مقترحا جديد يخص صفقة تبادل وهدنة مؤقتة المعارضة السورية تعلن عن مفاجئات وتقدمات جديدة في معارك حماة ودعوة للإنشقاق مليشيات الحوثي تُدرج مادة دراسية طائفية في الجامعات الخاصة. اللواء سلطان العرادة: القيادة السياسية تسعى لتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها المختلفة نائب وزير التربية يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بمحافظة مأرب. تقرير : فساد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب.. هامور يدمر الاقتصاد المحلي ويدفع التجار نحو هاوية الإفلاس مصدر حكومي: رئاسة الوزراء ملتزمة بقرار نقل السلطة وليس لديها أي معارك جانبية او خلافات مع المستويات القيادية وزير الداخلية يحيل مدير الأحوال المدنية بعدن للتحقيق بسبب تورطه بإصدار بطائق شخصية لجنسيات اجنبية والمجلس الانتقالي يعترض إدارة العمليات العسكرية تحقق انتصارات واسعة باتجاه مدينة حماةو القوات الروسية تبدا الانسحاب
ملخص يلزم الاتفاق بين كوريا الشمالية وروسيا كلا الدولتين بتقديم مساعدة عسكرية من دون تأخير في حال وقوع هجوم على الدولة الأخرى، والتعاون دولياً للتصدي للعقوبات الغربية دخل اتفاق الدفاع الموقع بين كوريا الشمالية وروسيا في يونيو (حزيران) الماضي حيز التنفيذ أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، وبات سارياً بعد أن تبادل البلدان وثائق المصادقة عليه خلال حفل أقيم في موسكو.
وتبادل وثائق التصديق نائبا وزيري خارجية البلدين كيم جونغ غيو وأندريه رودينكو، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إذ يكرس الاتفاق التقارب بين موسكو وبيونغ يانغ على خلفية الحرب التي تشنها ورسيا في أوكرانيا.
ووقّع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاق الشراكة الإستراتيجية خلال زيارة قام بها الأخير إلى بيونغ يانغ، إذ يلزم كلا الدولتين بتقديم مساعدة عسكرية من دون تأخير في حال وقوع هجوم على الدولة الأخرى، والتعاون دولياً للتصدي للعقوبات الغربية.
واتهمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية نظام بيونغ يانغ، الذي يملك السلاح النووي، بإرسال أكثر من 10 آلاف جندي لمساعدة روسيا في الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا، وبحسب خبراء فإن الزعيم الكوري الشمالي سعى في المقابل إلى اكتساب تكنولوجيا متقدمة وخبرة قتالية لقواته. وتخضع كل من كوريا الشمالية وروسيا لعقوبات أممية، الأولى بسبب تطوير بيونغ يانغ ترسانة نووية وصاروخية، والثانية بسبب الحرب في أوكرانيا