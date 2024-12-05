قد يقلب موازين الحرب في أوكرانيا… الاتفاق الدفاعي الذي ارعب دول الغرب بين كوريا الشمالية وروسيا يدخل حيز التنفيذ

الخميس 05 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_وكالات

عدد القراءات 166

ملخص يلزم الاتفاق بين كوريا الشمالية وروسيا كلا الدولتين بتقديم مساعدة عسكرية من دون تأخير في حال وقوع هجوم على الدولة الأخرى، والتعاون دولياً للتصدي للعقوبات الغربية دخل اتفاق الدفاع الموقع بين كوريا الشمالية وروسيا في يونيو (حزيران) الماضي حيز التنفيذ أمس الأربعاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، وبات سارياً بعد أن تبادل البلدان وثائق المصادقة عليه خلال حفل أقيم في موسكو.

وتبادل وثائق التصديق نائبا وزيري خارجية البلدين كيم جونغ غيو وأندريه رودينكو، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إذ يكرس الاتفاق التقارب بين موسكو وبيونغ يانغ على خلفية الحرب التي تشنها ورسيا في أوكرانيا.

ووقّع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفاق الشراكة الإستراتيجية خلال زيارة قام بها الأخير إلى بيونغ يانغ، إذ يلزم كلا الدولتين بتقديم مساعدة عسكرية من دون تأخير في حال وقوع هجوم على الدولة الأخرى، والتعاون دولياً للتصدي للعقوبات الغربية.

واتهمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية نظام بيونغ يانغ، الذي يملك السلاح النووي، بإرسال أكثر من 10 آلاف جندي لمساعدة روسيا في الحرب التي تخوضها ضد أوكرانيا، وبحسب خبراء فإن الزعيم الكوري الشمالي سعى في المقابل إلى اكتساب تكنولوجيا متقدمة وخبرة قتالية لقواته. وتخضع كل من كوريا الشمالية وروسيا لعقوبات أممية، الأولى بسبب تطوير بيونغ يانغ ترسانة نووية وصاروخية، والثانية بسبب الحرب في أوكرانيا