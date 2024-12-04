مليشيات الحوثي تُدرج مادة دراسية طائفية في الجامعات الخاصة.

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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ادرجت مليشيا الحوثي الإرهابية مادة دراسية جديدة تحت عنوان "طوفان الأقصى" في المناهج الجامعية بالعاصمة المختطفة صنعاء.

وقالت مصادر طلابية لـ"مأرب برس" إن مليشيا الحوثي أستهدفت الجامعات الخاصة في إدراج مادة طوفان الأقصى لتعزيز الأيديولوجيا الحوثية من خلال التركيز على المفاهيم الطائفية لتوظيف القضية الفلسطينية لأغراض سياسية خاصة بهم.

وأضافت المصادر أن هدف المليشيا من إدراج هذه المادة هو تعزيز ولاء الطلاب لهم واستغلال مشاعر التعاطف مع القضية الفلسطينية لتوسيع قاعدة دعمهم في ظل الشحن الطائفي المتزايد لتقوية نفوذهم في المجتمع.

وأكدت المصادر إن الطلاب أجبروا على حضور دراسة المادة معبرين عن استيائهم من محاولة فرض أفكار معينة عليهم ويعتبر هؤلاء أن التعليم يجب أن يكون بعيدًا عن الأيديولوجيات السياسية والطائفية.

وعبر العديد من الطلاب والأكاديميون من مختلف التخصصات عن رفض هذه المادة التي تتعارض مع مبادئ التعليم الجامعي وتهدف إلى تعزيز الفكر النقدي والانفتاح على الأفكار المختلفة.

وتستمر ردود فعل الجامعات على إدراج مادة "طوفان الأقصى" في سياق دراسة تأثيرها على التعليم ومستقبل الطلاب يبقى الأمل في أن يتمكن الأكاديميون والطلاب من مواجهة هذه التحديات بشكل فعّال.