مليشيات الحوثي تُدرج مادة دراسية طائفية في الجامعات الخاصة. اللواء سلطان العرادة: القيادة السياسية تسعى لتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها المختلفة نائب وزير التربية يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بمحافظة مأرب. تقرير : فساد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة إب.. هامور يدمر الاقتصاد المحلي ويدفع التجار نحو هاوية الإفلاس مصدر حكومي: رئاسة الوزراء ملتزمة بقرار نقل السلطة وليس لديها أي معارك جانبية او خلافات مع المستويات القيادية وزير الداخلية يحيل مدير الأحوال المدنية بعدن للتحقيق بسبب تورطه بإصدار بطائق شخصية لجنسيات اجنبية والمجلس الانتقالي يعترض إدارة العمليات العسكرية تحقق انتصارات واسعة باتجاه مدينة حماةو القوات الروسية تبدا الانسحاب المعارضة في كوريا الجنوبية تبدأ إجراءات لعزل رئيس الدولة أبعاد التقارب السعودي الإيراني على اليمن .. تقرير بريطاني يناقش أبعاد الصراع المتطور الأمم المتحدة تكشف عن عدد المليارات التي تحتاجها لدعم خطتها الإنسانية في اليمن للعام 2025
ادرجت مليشيا الحوثي الإرهابية مادة دراسية جديدة تحت عنوان "طوفان الأقصى" في المناهج الجامعية بالعاصمة المختطفة صنعاء.
وقالت مصادر طلابية لـ"مأرب برس" إن مليشيا الحوثي أستهدفت الجامعات الخاصة في إدراج مادة طوفان الأقصى لتعزيز الأيديولوجيا الحوثية من خلال التركيز على المفاهيم الطائفية لتوظيف القضية الفلسطينية لأغراض سياسية خاصة بهم.
وأضافت المصادر أن هدف المليشيا من إدراج هذه المادة هو تعزيز ولاء الطلاب لهم واستغلال مشاعر التعاطف مع القضية الفلسطينية لتوسيع قاعدة دعمهم في ظل الشحن الطائفي المتزايد لتقوية نفوذهم في المجتمع.
وأكدت المصادر إن الطلاب أجبروا على حضور دراسة المادة معبرين عن استيائهم من محاولة فرض أفكار معينة عليهم ويعتبر هؤلاء أن التعليم يجب أن يكون بعيدًا عن الأيديولوجيات السياسية والطائفية.
وعبر العديد من الطلاب والأكاديميون من مختلف التخصصات عن رفض هذه المادة التي تتعارض مع مبادئ التعليم الجامعي وتهدف إلى تعزيز الفكر النقدي والانفتاح على الأفكار المختلفة.
وتستمر ردود فعل الجامعات على إدراج مادة "طوفان الأقصى" في سياق دراسة تأثيرها على التعليم ومستقبل الطلاب يبقى الأمل في أن يتمكن الأكاديميون والطلاب من مواجهة هذه التحديات بشكل فعّال.