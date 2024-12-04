اللواء سلطان العرادة: القيادة السياسية تسعى لتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها المختلفة

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة على أهمية التعاون والتكامل بين مختلف السلطات لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة وضرورة استغلال كافة الإمكانات المتاحة لتحسين الوضع الإنساني والتنموي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء هذا خلال مناقشته مع أمين العاصمة صنعاء اللواء عبد الغني جميل، ومحافظ حجة اللواء عبد الكريم السنيني عدداً من القضايا الميدانية والإنسانية، وسُبل تعزيز الجهود لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات.

وأكد العرادة اهتمام القيادة السياسية بتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها المختلفة وتفعيل دورها بما ينعكس إيجابياً على مصلحة المواطنين، والعمل على تذليل كافة الصعوبات والتغلب على المعوقات بمختلف الطرق والوسائل.

واستمع العرادة من أمين العاصمة ومحافظ حجة في لقاءين منفصلين إلى تقارير موجزة عن أداء السلطات المحلية والجهود المبذولة في الجوانب الإغاثية والخدمية بالتنسيق مع الشركاء المحليين والإقليميين الدوليين، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها بلادنا.

مستعرضين أبرز التحديات الراهنة والحلول المطروحة لتجاوز كافة الصعوبات ومعالجة القضايا الملحة.

وحث العرادة خلال تلك اللقاءات على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الجهات المختصة وتضافر كافة الجهود لمواجهة المخاطر، والعمل بكل الوسائل الممكنة للتخفيف من معاناة المواطنين كون المرحلة الحالية تستدعي من الجميع العمل بروح الفريق الواحد وتجاوز التباينات والخلافات بين كافة القوى من أجل توحيد الصف الوطني لتحقيق تطلعات الشعب.

من جانبهما، ثمّن أمين العاصمة صنعاء ومحافظ حجة حرص مجلس القيادة الرئاسي ممثلاً بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي على دعم الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع العامة، وأعربا عن تقديرهما البالغ لاهتمام عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة ومتابعته المستمرة لمعالجة العوائق وتجاوز العقبات، مشيرين إلى أن ذلك الدعم يشكل دافعاً قوياً لمواصلة العمل من أجل القيام بالمسؤوليات والواجبات وخدمة الوطن.