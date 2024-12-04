نائب وزير التربية يتفقد سير اختبارات الفصل الدراسي الأول بمحافظة مأرب.

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار.

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تفقد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب،بمحافظة مأرب، اليوم،عملية سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي2024م_2025م، في عموم مدارس المحافظة للمرحلتين الأساسية والثانوية، والتي يتقدم لها 146 ألف طالب وطالبة.

وفي الزيارة لمدرسة الشهيد جابر الشبواني الأساسية بمديرية الوادي اطلع العباب ومعه القائم بأعمال مدير عام المديرية حسين جرادان، على الترتيبات والتنظيم لسير العملية الاختبارية، والأجواء المهيأة لتمكين الطلاب من تأدية الاختبارات بكل سلاسة.

وأشاد العباب بالجهود المبذولة من قبل إدارات المدارس وهيئات التدريس ومجالس الآباء والأهالي في دعم وتسيير العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد،نتيجة الحرب التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على اليمن واليمنيين،واستهدافها للتعليم بصورة أساسية، لتمرير مشروعها الكهنوتي في تجهيل الأجيال وطمس هويتهم الوطنية.

وحثّ العباب أبناءه الطلاب والطالبات على الاجتهاد والمثابرة ،وبذل مزيد من الجهود لتحقيق اعلى المراتب المتقدمة،التي تمكنهم من مواصلة مسيرتهم التعليمية بنجاح يعود بالنفع على مجتمعهم ووطنهم.

رافقه خلال الزيارة مدير التعليم العام بمكتب التربية أحمد العبادي،ومدير إدارة التربية بالوادي ناصر طعيزان.