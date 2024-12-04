مصدر حكومي: رئاسة الوزراء ملتزمة بقرار نقل السلطة وليس لديها أي معارك جانبية او خلافات مع المستويات القيادية وزير الداخلية يحيل مدير الأحوال المدنية بعدن للتحقيق بسبب تورطه بإصدار بطائق شخصية لجنسيات اجنبية والمجلس الانتقالي يعترض إدارة العمليات العسكرية تحقق انتصارات واسعة باتجاه مدينة حماةو القوات الروسية تبدا الانسحاب المعارضة في كوريا الجنوبية تبدأ إجراءات لعزل رئيس الدولة أبعاد التقارب السعودي الإيراني على اليمن .. تقرير بريطاني يناقش أبعاد الصراع المتطور الأمم المتحدة تكشف عن عدد المليارات التي تحتاجها لدعم خطتها الإنسانية في اليمن للعام 2025 الحوثيون يجبرون طلاب جامعة صنعاء على تنفيذ عرض عسكري .. صور تطور جديد في علاقة السعودية مع إيران.. استئناف الرحلات الجوية بعد توقف دام 9 سنوات بيان عاجل لوزارة المالية بشأن صرف المرتبات الحكومة اليمنية تسعى للحصول على وديعة سعودية لإنعاش الاقتصاد
كشفت مصادر مطلعة ان وزارة الداخلية وجهت باغلاق شبكة النظام الخاص بالبطاقة الذكية على مكتب الأحوال المدنية بمحافظة عدن، ردا على رفض السلطات المحلية
قرار وزير الداخلية بإحالة مدير الفرع المدعوم من المجلس الانتقالي، للتحقيق بسبب مخالفات من بينها اصدار بطائق شخصية لجنسيات اجنبية.
وفي وقت سابق وجه وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان بتشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات فرع مصلحة الاحوال المدنية بالعاصمة عدن فرع كريتر ومنها اصدار بطائق شخصية لجنسيات أجنبية والتحقيق مع مدير الفرع العقيد عصام عمر عبدالله فقيرة والزم الوزير اللجنة برفع تقرير عن نتائج التحقيق خلال اسبوع.
وكان نائب محافظ عدن اكد وقوف قيادة السلطة ودعمها لكل الجهود والأنشطة التي يقوم بها مدير فرع الأحوال المدنية والسجل المدني بعدن العقيد " عصام عمر فقيرة"