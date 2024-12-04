وزير الداخلية يحيل مدير الأحوال المدنية بعدن للتحقيق بسبب تورطه بإصدار بطائق شخصية لجنسيات اجنبية والمجلس الانتقالي يعترض

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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كشفت مصادر مطلعة ان وزارة الداخلية وجهت باغلاق شبكة النظام الخاص بالبطاقة الذكية على مكتب الأحوال المدنية بمحافظة عدن، ردا على رفض السلطات المحلية

قرار وزير الداخلية بإحالة مدير الفرع المدعوم من المجلس الانتقالي، للتحقيق بسبب مخالفات من بينها اصدار بطائق شخصية لجنسيات اجنبية.

وفي وقت سابق وجه وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان بتشكيل لجنة للتحقيق في مخالفات فرع مصلحة الاحوال المدنية بالعاصمة عدن فرع كريتر ومنها اصدار بطائق شخصية لجنسيات أجنبية والتحقيق مع مدير الفرع العقيد عصام عمر عبدالله فقيرة والزم الوزير اللجنة برفع تقرير عن نتائج التحقيق خلال اسبوع.

وكان نائب محافظ عدن اكد وقوف قيادة السلطة ودعمها لكل الجهود والأنشطة التي يقوم بها مدير فرع الأحوال المدنية والسجل المدني بعدن العقيد " عصام عمر فقيرة"