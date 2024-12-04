إدارة العمليات العسكرية تحقق انتصارات واسعة باتجاه مدينة حماةو القوات الروسية تبدا الانسحاب

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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تستمر المعارك المحتدمةً في ريف حماة، حيث حقّقت فصائل عملية "ردع العدوان" تقدماً ملحوظاً، وتمكّنت من السيطرة على العديد من البلدات والقرى والمواقع الاستراتيجية شمالي وغربي حماة، أبرزها جبل كفراع ومدرسة المجنزرات ومستودعات رحبة خطاب، إضافة إلى السيطرة على بلدات وقرى في الريف الشرقي.

واستهدفت فصائل "ردع العدوان" مواقع لـ قوات النظام في حماة بطائرات مسيّرة (شاهين)، مُسفرةً عن مقتل عدد من الضباط، منهم العميد وائل محمد سعيد، كما وثّق الإعلام العسكري للفصائل، مقتل 8 ضباط من قوات النظام خلال الاشتباكات في ريف حماة.

كما وثقت مقاطع مصورة انسحاب القوات الروسية من مدينة حماة باتجاه مدينة طرطوس السورية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

لمشاهدة مقاطع الانسحاب الروسي

الجولاني: "الهيئة لن تحكم حلب"

وفي تصريحٍ لافتٍ، قال قائد هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، إنّ فصيله "لا ينوي حكم حلب"، وأن إدارة المدينة ستكون من مسؤولية "هيئة انتقالية"، مشيراً إلى أنّ "الهيئة تفكّر جدياً في حل نفسها بهدف تعزيز الاندماج بين الهياكل المدنية والعسكرية".

وطالبت فصائل أخرى، مثل "الجبهة الشامية"، عناصرها بإخلاء مدينة حلب على الفور لتسليمها إلى الجهات المدنية والإدارية، بينما بدأ الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) عملياته في حلب، مركّزاً على انتشال جثث الضحايا وإزالة آثار القصف الجوي من الشوارع الرئيسية لتسهيل عودة الحياة إلى طبيعتها.

في السياق ذاته، أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" عن بدء تسوية أوضاع عناصر قوات النظام الذين بقوا في حلب بعد سيطرة الفصائل عليها، مؤكّداً رئيس "حكومة الإنقاذ"، محمد البشير، أن معظم موظفي الدوائر الحكومية في حلب استأنفوا عملهم