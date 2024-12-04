الحوثيون يجبرون طلاب جامعة صنعاء على تنفيذ عرض عسكري .. صور

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أجبرت مليشيا الحوثي الإرهابية اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، طلاب جامعة صنعاء لتنفيذ عرض عسكري تحت شعار "دفعة خريجين دورة طوفان الأقصى" وتقديمهم كجزء من حملة دعائية تهدف إلى إظهار القوة والتأييد لقضية فلسطين.

وقالت مصادر طلابية لـ"مأرب برس" إن مليشيا الحوثي استعرضت بطلاب جامعة صنعاء ومن جميع الكليات الذين لم يكونوا خريجين بل كانوا جزءاً من استعراض سياسي واستغلالهم في قضايا وطنية وإنسانية لأغراض دعائية.

وأضافت المصادر إلى أنهم لم يكونوا موافقين على استغلال قضيتهم التعليمية لأغراض سياسية وفي حديثهم قال: بعضهم إنهم يشعرون بالقلق من استغلال هذه الفعالية لترويج أفكار لا تعكس رؤيتهم الشخصية.

كما أشار آخرون إلى أن هذا النوع من العروض قد يؤثر سلباً على سمعة الجامعة ويحولها إلى ساحة للسياسة بدلاً من العلم.

ويأتي هذا الإجبار في وقت حساس حيث تسعى مليشيا الحوثي إلى تعزيز صورتهم أمام المجتمع الدولي رغم الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد ودور التعليم في ظل الهيمنة الحوثية التي حولت ساحات العلم للأجندات السياسية.