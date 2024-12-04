تطور جديد في علاقة السعودية مع إيران.. استئناف الرحلات الجوية بعد توقف دام 9 سنوات

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استؤنفت الرحلات الجوية بين إيران والمملكة العربية السعودية، الثلاثاء، بعد توقف دام نحو 9 أعوام.

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، تم تسيير الرحلة الجوية الأولى من مدينة مشهد إلى الدمّام السعودية.

وأوضحت الوكالة أن طائرة ركاب أقلعت من مشهد الإيرانية وتوجهت إلى مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمّام.

وبموجب اتفاق بين الجانبين، سيتم تنظيم رحلتين أسبوعيا بين مدينتي مشهد والدمّام.

وشهدت علاقات البلدين قطيعة منذ 2016، بعدما أعدمت السعودية 47 شخصاً بتهم متعلقة بالإرهاب، بينهم رجل الدين الشيعي نمر النمر.

وأثارت الإعدامات موجة غضب واسعة في إيران، حيث هاجم محتجون مبنى السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، وأضرموا النار فيهما.

ورداً على هذه الأحداث، قطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في 3 يناير/ كانون الثاني 2016.

وتفاقمت التوترات بين البلدين بسبب الأزمة اليمنية التي بدأت في مارس/ آذار 2015، ما أدى إلى توقف كامل للعلاقات الدبلوماسية.

وفي 10 مارس 2023، وبوساطة من العراق والصين، توصلت إيران والسعودية إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بما في ذلك إعادة فتح السفارات، واستئناف الرحلات الجوية، وتسهيل إجراءات التأشيرات بين البلدين.