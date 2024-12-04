بيان عاجل لوزارة المالية بشأن صرف المرتبات

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قالت وزارة المالية، بالعاصمة المؤقتة عدن، أن الحكومة حريصة على الالتزام بصرف الرواتب كاملة لموظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية في المحافظات المحررة.
ونفت وزارة المالية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، ما وصفتها ''الشائعات المغلوطة'' المنسوبة لمسؤولين في وزارة المالية، والمتداولة في عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود مقترحات للمساس بالرواتب وصرف نصف راتب لموظفي الدولة.
وجددت وزارة المالية في بيانها، التأكيد على التزام الحكومة بمسؤولياتها في صرف رواتب موظفي الدولة كاملة ودون انتقاص، داعية وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات المغلوطة.
وتأخرت الحكومة الشرعية في صرف مرتبات شهري اكتوبر ونوفمبر المنصرمين، ما دفع ببعض القطاعات كالتعليم للإحتجاج والإضراب.
ولم تشير وزارة المالية في بيانها الأخير الى موعد صرف المرتبات المتوقفة للشهر الثالث تواليًا.