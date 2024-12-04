وسط ترحيب يمني.. إيطاليا تعلن دعمها للشرعية وتتحدث متى سيتوقف الحوثيون عن شن الهجمات؟

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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رحبت وزارة الخارجية اليمنية بقرار الحكومة الإيطالية الصديقة بتعيين سفيراً لها لدى الجمهورية اليمنية.

واكدت وزارة الخارجية في بيان ، ان هذه الخطوة تعتبر مهمة تعكس العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، وتعكس أهمية تعزيز هذه العلاقات.

وأشاد البيان، بإعلان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، عن تعيين إيطاليا سفيرًا لدى اليمن كدليل على دعم سلطاتها الشرعية.

وكان نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، أعلن أن بلاده عينت سفيراً جديداً لدى اليمن كدليل على دعم سلطاتها الشرعية.

وقال وزير الخارجية في بيان نشرته وكالة الانباء الايطالية ((ANSA "لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، قررنا في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء تعيين سفير إيطالي لإعطاء إشارة القرب من السلطات الشرعية في البلاد الحليفة لدول الخليج، في حين أن الحرب كما تعلمون مستمرة.

وتعليقا على هجمات الحوثيون في البحر الأحمر قال تاجاني:'' عندما تدرك إيران أنه لن يكون من المناسب مواصلة الهجوم، فإن الحوثيين سيتوقفون أيضاً عن شن الهجمات''.