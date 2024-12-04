5 كيلومتر فقط تفصل فصائل المعارضة السورية عن مركز مدينة حماة

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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سيطرت المجموعات المعارضة المشتبكة مع قوات النظام السوري على بعد نحو 5 كيلومترات خارج مركز مدينة حماة، على 4 قرى جديدة في المحافظة.

وتتقدم مجموعات المعارضة وعلى رأسها هيئة تحرير الشام التي تقاتل قوات النظام السوري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، باتجاه محافظة حماة.

وأفادت الأناضول، أن المجموعات المعارضة أصبحت على بعد نحو 5 كيلومترات عن مركز مدينة حماة، وسيطرت، الأربعاء، على قرى الجيد والحمراء والكريّم وباسيف.

كما سيطرت المجموعات المعارضة على مدرسة المدرعات التي تعد إحدى أهم قواعد قوات النظام قرب مركز مدينة حماة والتي كانت تستخدم كمقر رئيسي للواء 25.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد.

ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب، الجمعة، وسيطرت على معظم أحيائها، وبسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مدن ومواقع عديدة في ريفها.

وعقب إتمام السيطرة على مركز حلب، واصلت المعارضة تقدمها باتجاه محافظة حماة وسط البلاد، وتمكنت من بسط سيطرتها على العديد من القرى المحاذية لمركز المدينة.