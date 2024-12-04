الصحفي المياحي مضرب عن الطعام في سجون الحوثي والحكومة تحمل المليشيات مسئولية حياته وسلامته

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- صنعاء

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حملّت وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الصحفي محمد المياحي المختطف في سجونها منذ سبتمبر الماضي.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في بيان نشره على حسابه في منصة إكس، إن الصحفي المياحي "يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي احتجاجاً على ظروف احتجازه القسري منذ سبتمبر الماضي على خلفية مقال رأي، في ظل أنباء عن تدهور حالته الصحية".

وأوضح أن "إقدام مليشيا الحوثي على اختطاف الصحفي المياحي بعد اقتحام منزله في العاصمة المختطفة صنعاء في سبتمبر الماضي، هو جزء من حملة ممنهجة تستهدف القضاء على الأصوات الحرة في اليمن، حيث طالت هذه الحملة مئات الصحفيين والناشطين والحقوقيين الذين مارسوا حقهم المشروع في نقل الحقيقة وكشف جرائم هذه المليشيا".

واستغرب وزير الإعلام من صمت المنظمات الصحفية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إزاء جرائم الحوثيين بحق الصحفيين في اليمن والتي بلغت حد إصدار أحكام الإعدام بحقهم في محاولة لترهيب الإعلام وإسكات الحقيقة.