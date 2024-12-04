أمطار متوقعة على هذه المحافظة والأرصاد يحذر من تأثر اليمن بموجة تبريد خلال الساعات القادمة

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توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، أن تشهد محافظة أرخبيل سقطرى أمطار متفرقة، محذرا من تأثر اليمن بموجة تبريد خفيفة إلى متوسطة، وفقا لصور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية المختلفة.
وتوقع المركز في نشرته الجوية التحذيرية الصادرة مساء يوم الثلاثاء، أمطار متفرقة على أرخبيل سقطرى أعلى من قيمها المناخية قد تصل كميتها من 25 - 50 ملم، ورياح شديدة اضافة إلى اضطراب في البحر حول أرخبيل سقطرى والمياه الإقليمية في بحر العرب وشرق خليج عدن، حيث متوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر، إضافة إلى تأثر اليمن بموجة تبريد ملحوظة خلال الأيام المقبلة، حيث يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية مقارنةً بالقيم المسجلة في الأيام القليلة الماضية.
وحذر مركز التنبؤات، المواطنين في أرخبيل سقطرى من التواجد في مجاري السيول والسير في الطرق الطينية الزلقة، كما حذر المركز، المزارعين في المناطق الجبلية المرتفعة من الانخفاض في درجات الحرارة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية محاصيلهم.