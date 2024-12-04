المعارضة في كوريا الجنوبية تتجه لعزل الرئيس.. كيف يمكنها ذلك؟ وما هي الأحكام العرفية؟ أمطار متوقعة على هذه المحافظة والأرصاد يحذر من تأثر اليمن بموجة تبريد خلال الساعات القادمة محمد بن سلمان يطلق استراتيجية وطنية لتحويل البحر الأحمر إلى اقتصاد أزرق مستدام.. تفاصيل قتيل من قوات الإنتقالي في اشتباكات مع عناصر يعتقد أنها من تنظيم القاعدة في مودية أبين الرئيس العليمي في الإمارات.. ما هي ''واحة الكرامة'' التي زارها؟ أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يعاقب إسرائيل بعيدا عن ألم الصدر.. 6 أعراض غير متوقعة تنذرك بمشاكل قلبية كامنة المعارضة السورية تعلن عن انتصارات جديدة على أبواب حماة من 3 محاور استدراج الحوثيين لعناصر الأمن السابقين للتعبئة العسكرية في اليمن استقالات ودعوات للإضراب والتنحي.. ماذا يحدث بكوريا الجنوبية
سقط قتيل واحد واصيب آخرين في اشتباكات عنيفة اندلعت أسفرت بين جنود يتبعون الإنتقالي وعناصر يعتقد انتمائها للقاعدة في منطقة الكسارة بوادي عومران، شرق مديرية مودية بمحافظة أبين.
وافادت مصادر عسكرية بمقتل أحد جنود اللواء الثالث دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، إثر هجوم مسلح شنه المسلحون المشتبه انتمائهم إلى تنظيم القاعدة.
وأضافت المصادر أن الاشتباكات اندلعت عقب هجوم مفاجئ على قوات اللواء المتمركزة في المنطقة، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار استمر لساعات.