قتيل من قوات الإنتقالي في اشتباكات مع عناصر يعتقد أنها من تنظيم القاعدة في مودية أبين

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 357

سقط قتيل واحد واصيب آخرين في اشتباكات عنيفة اندلعت أسفرت بين جنود يتبعون الإنتقالي وعناصر يعتقد انتمائها للقاعدة في منطقة الكسارة بوادي عومران، شرق مديرية مودية بمحافظة أبين.

وافادت مصادر عسكرية بمقتل أحد جنود اللواء الثالث دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي، إثر هجوم مسلح شنه المسلحون المشتبه انتمائهم إلى تنظيم القاعدة.

وأضافت المصادر أن الاشتباكات اندلعت عقب هجوم مفاجئ على قوات اللواء المتمركزة في المنطقة، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار استمر لساعات.