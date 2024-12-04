الرئيس العليمي في الإمارات.. ما هي ''واحة الكرامة'' التي زارها؟

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قالت وكالة سبأ ان الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، في الامارات وزار، اليوم الاربعاء، "واحة الكرامة" في العاصمة ابوظبي التي تعد معلماً حضارياً بارزاً لتجسيد بطولات وتضحيات شهداء الامارات من اجل عزة وكرامة وطنهم، وامتهم في الداخل والخارج، وفق الوكالة.

وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وزير العدل الاماراتي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وسفير دولة الامارات لدى اليمن محمد حمد الزعابي.

ووضع الرئيس اكليلاً من الزهور امام نصب الشهيد في واحة الكرامة، وتجول في اقسامها، واستمع من المعنيين الى شرح حول محتويات الواحة التي تقع على مساحة 46 الف متر مربع، حيث يضم الى جانب نصب الشهيد، جناح الشرف، وميدان الفخر، اضافة الى مركز متميز للزوار، لتعد واحدة من ابرز معالم الهندسة المعمارية والمقاصد السياحية التي تستهوي الملايين حول العالم.

واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في كلمة له بسجل الزيارات، عن عظيم وامتنان وتقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا، لشهداء دولة الامارات العربية المتحدة، الذين جادوا وما يزالون بأرواحهم الطاهرة في سبيل نصرة الشعب اليمني، و الدفاع عن مكتسباته الوطنية، وهويته العربية، وردع انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وقال الرئيس "ان تضحيات الجيش الاماراتي التي كان احدثها استشهاد الرقيب محمد الخييلي بعد سنوات من اصابته في معارك العزة والكرامة، والمواقف المشرفة لقيادة دولة الامارات العربية المتحدة، ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية اليمنية، لتضاف الى سجل حافل بالعطاء على نهج الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه".

واضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي" ان واحة الكرامة كصرح حضاري شامخ، هي تجسيد لواحدية المصير المشترك بين الجمهورية اليمنية، ودولة الامارات العربية المتحدة، والمواقف الاخوية الاصيلة للدولة الشقيقة في الماضي والحاضر، والمستقبل".