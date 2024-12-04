بعيدا عن ألم الصدر.. 6 أعراض غير متوقعة تنذرك بمشاكل قلبية كامنة

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يعد ألم الصدر عادة العلامة التحذيرية الرئيسية عندما يتعلق الأمر بمشاكل القلب، إلا أن هناك بعض الأعراض الأقل شهرة قد تنذر في الواقع بمشاكل قلبية كامنة.
ويوضح الخبراء أن التعرف على هذه العلامات مبكرا قد يكون أمرا بالغ الأهمية لضمان التدخل الطبي السريع، ما قد يساعد على منع المضاعفات الشديدة. وتشمل هذه الأعراض "غير المتوقعة":
- ضيق التنفس: يمكن أن تشير صعوبة التنفس أثناء الأنشطة اليومية الروتينية، مثل المشي أو صعود السلالم إلى مشاكل في القلب، حيث يكافح القلب لضخ الدم بكفاءة، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين.
- التعب: قد يشير الشعور بالإرهاق أو التعب غير المعتاد الذي يستمر رغم الراحة إلى وجود مشاكل في القلب مثل فشل القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو مرض الشريان التاجي، حيث يتعرض تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية للخطر.