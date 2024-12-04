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بعيدا عن ألم الصدر.. 6 أعراض غير متوقعة تنذرك بمشاكل قلبية كامنة

الأربعاء 04 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_وكالات
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 يعد ألم الصدر عادة العلامة التحذيرية الرئيسية عندما يتعلق الأمر بمشاكل القلب، إلا أن هناك بعض الأعراض الأقل شهرة قد تنذر في الواقع بمشاكل قلبية كامنة.

ويوضح الخبراء أن التعرف على هذه العلامات مبكرا قد يكون أمرا بالغ الأهمية لضمان التدخل الطبي السريع، ما قد يساعد على منع المضاعفات الشديدة. وتشمل هذه الأعراض "غير المتوقعة":

- ضيق التنفس: يمكن أن تشير صعوبة التنفس أثناء الأنشطة اليومية الروتينية، مثل المشي أو صعود السلالم إلى مشاكل في القلب، حيث يكافح القلب لضخ الدم بكفاءة، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين.

- التعب: قد يشير الشعور بالإرهاق أو التعب غير المعتاد الذي يستمر رغم الراحة إلى وجود مشاكل في القلب مثل فشل القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو مرض الشريان التاجي، حيث يتعرض تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية للخطر.

  • التورم: التورم في الساقين أو الكاحلين أو البطن، خاصة إذا كان مفاجئا أو مستمرا، قد يكون علامة خفية على فشل القلب، حيث تتراكم السوائل في الجسم بسبب ضعف وظيفة القلب. 
  • - الدوار: الشعور بالدوار أو الدوخة، خاصة عندما تغير الوضعية، قد يشير إلى اضطرابات في إيقاع القلب مثل الرجفان الأذيني أو تسرع القلب البطيني. وهذه الاضطرابات في ضربات القلب قد تؤدي إلى الإغماء أو نوبات قريبة من الإغماء.
  • - الغثيان: الغثيان أو عسر الهضم أو فقدان الشهية، خاصة لدى النساء، قد تكون علامات على نوبة قلبية أو ذبحة صدرية، حيث يؤثر نقص تدفق الدم على وظائف الجهاز الهضمي. كما يمكن أن يؤدي فشل القلب إلى مشاكل هضمية بسبب تراكم السوائل في الأعضاء الهضمية.
  • - عدم انتظام ضربات القلب: قد يشير الشعور المتكرر بالخفقان أو رفرفة في الصدر إلى عدم انتظام ضربات القلب، مثل الرجفان الأذيني أو اضطرابات في إيقاع القلب البطيني، ما يزيد من خطر السكتة الدماغية والمضاعفات الأخرى. ويوصي الخبراء بضرورة طلب الرعاية الطبية إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض لتجنب المشكلات الأكثر خطورة. ويؤكد فريق Usay Compare أن التعرف المبكر على هذه الأعراض الأقل شهرة يمكن أن يؤدي إلى التدخل الطبي في الوقت المناسب، ما يساهم في حماية صحة القلب ومنع المضاعفات الشديدة
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