النيابة العامة بمحافظة شبوة تنفذ حكم الإعدام بحق الحجري.

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قامت النيابة العامة بمحافظة شبوة صباح اليوم الثلاثاء، بتنفيذ حكم الإعدام بحق المدان عبدالله سالم عبدالله الحجري، وذلك بعد إدانته بجريمة القتل العمد للمجني عليه عبدالسلام علي محمد الماحل.

وصدر الحكم من محكمة الصعيد الابتدائية في 5 يناير 2021، حيث تمت إدانة المدان بارتكاب جريمة القتل العمد في واقعة مأساوية، وقد عُوقب عبدالله الحجري بالإعدام قصاصًا رميًا بالرصاص حتى الموت، وذلك تنفيذًا للعدالة ولتطبيق شرع الله.

وتم تنفيذ حكم الإعدام في ساحة السجن المركزي بمدينة عتق، بحضور رئيس النيابة العامة بالمحافظة، القاضي الدكتور صالح أحمد المدحجي، ونائب مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن أحمد ناصر الأحول، ومدير السجن المركزي العقيد صالح الدحبول، ووكيل نيابة البحث والسجون القاضي علي القربوع، ووكيل نيابة الصعيد القاضي سامح الزوكا، بالإضافة إلى عدد من القضاة والقيادات الأمنية.

ورغم الترغيب بالعفو من قبل السلطات لأولياء الدم" فقد أصروا على تنفيذ الحكم، مؤكدين رغبتهم في تطبيق القصاص وفقًا للأحكام الشرعية.

هذا الإجراء يأتي في إطار التزام النيابة العامة بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، ويعكس حرص السلطة القضائية والأمنية بمحافظة شبوة على تأكيد أمن المجتمع واستقراره .