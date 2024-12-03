أول رد من الرئيس أردوغان على العمليات العسكرية في سوريا

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - الأناضول

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على وجوب انخراط النظام السوري في عملية سياسية جادة لمنع تفاقم الوضع في البلاد.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الثلاثاء.

وشدد أردوغان خلال الاتصال على أن أولوية تركيا هي الحفاظ على الهدوء خارج حدودها ومنع لحاق الأذى بالسكان المدنيين.

كما شدد الرئيس التركي على أهمية وحدة سوريا وسلامة أراضيها، وأن أنقرة تشاطر الرأي مع بغداد في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن تركيا اتخذت وستتخذ تدابير تتماشى مع أمنها ومصالحها لمنع تنظيم "بي كي كي" الإرهابي وأذرعه من الاستفادة من التطورات الأخيرة في سوريا.

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، تخوض فصائل المعارضة السورية اشتباكات مع قوات النظام بعدة مناطق في البلاد.

ودخلت قوات المعارضة مدينة حلب، الجمعة، وسيطرت على معظم أحيائها، وبسطت سيطرتها على كامل محافظة إدلب، السبت، بعد السيطرة على مدن ومواقع عديدة في ريفها