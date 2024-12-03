الكويت تقدم منحة مالية لليمن مخصصة

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أبرم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، يقدم بمقتضاها منحة مقدارها 1.5 مليون دولار، للمساهمة في دعم مشروع خدمات الرعاية الصحية الأولية الحيوية في الجمهورية اليمنية.

ووقع اتفاقية المنحة نيابة عن الصندوق الكويتي، المدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر، وبالنيابة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة ممثل منظمة اليونيسيف في الخليج العربي الطيب آدم.

ويهدف المشروع إلى معالجة التحديات الصحية الناجمة عن الصراع المستمر والأزمات الإنسانية في اليمن، من خلال تقديم الدعم التشغيلي لمراكز الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الصيانة والنفقات الإدارية والتجهيزات، لتلبية احتياجاتهم اليومية، وضمان توفير الحد الأدنى من الموارد البشرية لمتطلبات عملها.

وتقدم هذه المراكز الخدمات الصحية الأساسية بما في ذلك: صحة الأم والرضيع، والطفل، والتغذية، والأمراض غير المعدية، والصحة العقلية، والوقاية من الأمراض، والتغيير الاجتماعي والسلوكي، وإدارة النفايات الطبية.

ويأتي المشروع ضمن إطار مذكرة التفاهم التي أبرمت بين الصندوق الكويتي، ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بتاريخ 03 سبتمبر 2024، لتقديم مساعدات إنسانية طارئة مشتركة للسكان المتضررين من النزاع في اليمن، والتي سيقدم بمقتضاها كل من المملكة المتحدة ودولة الكويت من خلال الصندوق منحة إنسانية بقيمة 3.0 ملايين دولار، 1.5 مليون لكل منهما، للمساهمة في تمويل المشروع الذي يتوقع أن يستفيد منه بشكل مباشر حوالي 1.450.000 شخص في اليمن.

وتعد هذه المنحة المساهمة الثامنة من نوعها بين المؤسستين في مجال الدعم الإنساني، حيث قدم الصندوق منذ عام 2017 حوالي 22.0 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة لتمويل 7 مشاريع إنسانية، آخرها أبرمت بتاريخ 21/04/2022 لتمويل مشروع «دعم الأمهات وحديثي الولادة في المناطق المتضررة من النزاع» في اليمن بمنحة مقدارها 2.0 مليون.