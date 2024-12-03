ندوة توعوية بمأرب تناقش  مخاطر  الدخان وآثاره على الإنسان والبيئة .

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس/عبدالله العطار

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احتضنت جامعة إقليم سبأ اليوم ندوة توعوية عن الأدخنة وأضرارها ومخاطرها على الإنسان والبيئة ينظمها على مدى 6أيام طلاب الدفعة الخامسة إعلام تحت شعار "مدينة بلا دخان" ، بالشراكة مع صندوق النظافة والتحسين بمأرب ومكتب جاينت الإعلاني.

وفي الندوة التي أقيمت تحت عنوان"من أجل مجتمع صحي.... ومدينة بلا دخان" قدم "سفيان دحان" نبذة تعريفية عن الحملة وأهدافها الرامية إلى ربط العلاقة بين الجامعة والمجتمع والمساهمة في رفع مستوى الوعي،إضافة زراعة أكثر من200 شجرةلتحسين البيئة، وخلق وعي جمعي بضرورة الابتعاد عن الدخان سواء دخان السجائر أو الدخان المتصاعد عن الحرائق ، أو حرق القمامات والملوثات وضرورة محاربتها...داعياً إلى اهمية التفاعل مع هذه الحملة التوعوية، وإيلاء هذا الأمر اهتماما كبيرا من الجهات المعنية في السلطة المحلية والجهات الخاصة والعامة ،كون النظافة مسؤولية الجميع.

وفي الندوة قدمت ورقتا عمل ،تناولت الورقة الأولى التي قدمها عزيز البيحاني، "الأضرار الصحية والاجتماعية والبيئية الناتجة عن الأدخنة"،موضحا فيها أضرار التدخين ومايسبب من مخاطر على الإنسان والبيئة على مستوى العالم ،حيث تدل الإحصائيات أن حالة وفاة واحدة من كل 8 حالات،إضافة إلى السرطانات وأمراض الجهاز التنفسي،وماينتج عنها من مضاعفات.

وتطرقت الورقة الثانية التي قدمها سالم الكثيري بعنوان "البيئة والوعي المجتمعي" تناول فيها الحلول العملية الصحيحة التي تساهم في حماية البيئة والمجتمع،كون البيئة حاضنة للإنسان،داعيا إلى تجنب إحراق النفايات في غير أماكنها لماتسببه من مخاطر صحية وإضرار بالبيئة...داعيا إلى الحفاظ على البيئة والمساهمة في خلق الوعي المجتمعي بأهمية البيئة وتنفيذ سلسلة من الندوات وورش العمل وتوزيع البروشورات والملصقات التوعوية بهدف رفع الوعي الجمعي باتجاه مخاطر الدخان وتأثيراته على الصحة العامة... مشيرا إلى أن المحاضرات ستتناول الأضرار الطبية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والبيئة والدعوة إلى الابتعاد عنه.

كما تطرق عزيز البيحاني إلى أن ثمانية ملايين شخص يموتون سنوياً جراء التدخين أي بمعدل شخص كل ثلاث ثواني ،فيما يموت مليون شخص نتيجة التدخين السلبي فقط.