ما مصير محمد صلاح في ليفربول؟ نادي صامت ولاعب ممتعض

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم أمس الإثنين، أن النجم المصري محمد صلاح منفتح على تجديد عقده لعام إضافي مع نادي ليفربول، لكنه لا يخفي امتعاضه من تعامل إدارة النادي مع الموضوع، لا سيما أن عقد الهداف التاريخي سينتهي بنهاية الموسم، ما يمنحه الأحقية في التفاوض مع أي نادي آخر خلال الشهر المقبل.

وتحدثت صحيفة "ذا أتلتيك" عن توتر بين الطرفين حول تفاصيل العقد وسير العملية، مما قد يؤثر على مستقبل محمد صلاح مع الفريق إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب.

"المباراة الأخيرة"

وأضافت الصحيفة أن رغبة صلاح الأساسية هي البقاء في ملعب أنفيلد، وهو لا يتعجل الرحيل. ومع ذلك، يؤمن النجم المصري بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، ويجب أن تعكس شروط العقد الجديد قيمة مجهوده وتألقه مع ليفربول، لا سيما أن صلاح شارك في 20 مباراة في جميع المسابقات خلال هذا الموسم، وسجل خلالها 13 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة، ما يثبت أهميته للفريق.

وفي أداء رائع جديد، قاد صلاح ليفربول للفوز 2-صفر على مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي الممتاز يوم الأحد، ليبتعد فريقه بفارق تسع نقاط في الصدارة لكنه أثار المزيد من الشكوك حول مستقبله في ملعب أنفيلد.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" عندما سُئل عما إذا كان الفوز له شعور خاص للغاية بسبب وضعه التعاقدي: "بصراحة، أفكر في الأمر. حتى الآن هذه آخر مباراة ضد مانشستر سيتي ألعبها مع ليفربول (في أنفيلد)، لذلك كنت أستمتع بها فقط".

إنتر ميامي

ويتقاضى النجم المصري حاليًا، بحسب التقارير، راتبًا أسبوعيًا يبلغ 350,000 جنيه إسترليني، دون احتساب المكافآت المرتبطة بالأداء، وهو ما يعادل حوالي 14.12% من الرواتب الأسبوعية لكافة لاعبي الفريق.

وأمام تلك المعطيات، برزت تقارير أميركية لافتة تفيد بأن فريق إنتر ميامي، بإدارة النجم الإنكليزي السابق دايفيد بيكهام، يسعى لتقديم عرض ضخم لمحمد صلاح، لتعزيز قدرات الفريق الذي يقوده الأسطورة ليونيل ميسي والمهاجم الأورغواياني لويس سواريز.

وأشارت مصادر لصحيفة CaughtOffside إلى أن إنتر ميامي هو أحدث الأندية التي أبدت اهتمامًا قويًا بالتعاقد مع صلاح. مع العلم أن هذا الأخير يشكل هدفًا طويل الأمد لأندية الدوري السعودي للمحترفين، مما يضعه في موقع اهتمام كبير على الساحة العالمية إذا لم يجدد عقده مع ليفربول، وفق الصحيفة نفسها.

وثمة اعتقاد لدى الإدارة، بأن الأموال التي من الممكن توفيرها من راتب صلاح وحدها، قد تكون كافية لتأمين بديل طويل الأمد، بشرط العثور على اللاعب المناسب.

لكن الجانب السلبي الواضح هو خسارة صلاح، أحد أعمدة النادي والشخصية الأسطورية فيه، الذي حقق معدل مساهمة تهديفية كل 92.17 دقيقة منذ انضمامه في 2017.