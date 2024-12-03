بسبب رحيله عن مانشستر يونايتد.. فان نيستلروي يشعر بخيبة أمل

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أبدى رود فان نيستلروي خيبة أمله لترك مانشستر يونايتد بعد انتهاء فترة عمله الناجحة كمدرب مؤقت، لكن المهاجم الهولندي السابق قال إنه يتفهم سبب رغبة المدرب الجديد روبن أموريم في جلب مساعديه معه.

ولم يخسر فان نيستلروي، الذي تولى تدريب ليستر سيتي نهاية الشهر الماضي، في أربع مباريات مع يونايتد بعد إقالة إريك تن هاغ بعدما عمل سابقًا مساعدًا لمواطنه.

"كان مؤلمًا"

وقال فان نيستلروي للصحفيين أمس الإثنين: "شعرت بخيبة أمل، نعم كثيرًا، وكان الأمر مؤلمًا لأنني اضطررت للرحيل".

وأضاف: "الوظيفة الوحيدة التي كنت سأقبلها كمدرب مساعد كانت في مانشستر يونايتد بسبب العلاقة التي تربطني بالناس في النادي والجماهير. لكن في النهاية أدركت الأمر لأنني أفهم أيضًا المدرب الجديد".

وتابع: "تحدثت مع روبن أموريم حول هذا الأمر، وكان الحديث يعبر عن الامتنان ومن رجل لرجل ومن مدرب إلى مدرب، وقد ساعدني ذلك كثيرًا في المضي قدمًا والدخول على الفور في محادثات بإمكانيات جديدة رفعت معنوياتي".

وسجل فان نيستلروي 150 هدفًا خلال فترة ناجحة للغاية استمرت خمس سنوات مع يونايتد قبل الانتقال إلى ريال مدريد، لكن المهاجم السابق قال إنه يتمتع بالقدرات القتالية لمساعدة ليستر صاحب المركز 16 على تجنب الهبوط من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضاف: "الناس يرون ريال مدريد ومانشستر يونايتد، لكن مواسمي الثلاثة الأولى كمحترف كانت في هولندا مع دين بوش، لذلك أعرف كيف يكون القتال".

ويستضيف ليستر سيتي منافسه وست هام يونايتد في الدوري الإنكليزي الممتاز في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

آرسنال ويونايتد في مواجهة نارية

إلى ذلك، أسفرت قرعة الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي التي أجريت أمس الإثنين، عن مواجهة نارية تجمع آرسنال مع مانشستر يونايتد على ملعب "الإمارات"، يوم السبت 11 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويعد الفريقان الأكثر تتويجًا باللقب، حيث يملك أرسنال الرقم القياسي، إذ توج بلقبها 14 مرة آخرها عام 2020، مقابل 13 لمانشستر يونايتد حامل اللقب في الموسم الماضي.

وتبدو مباراة أستون فيلا مع وست هام في نفس الدور أقل وطأة من سابقتها، لكنها ستكون مواجهة صعبة للفريقين في ظل التقارب في المستوى الفني والنتائج بمنافسات الدوري الممتاز.

وفي الوقت نفسه أنصفت القرعة أندية مانشستر سيتي، الذي خسر نهائي الموسم الماضي، وليفربول وتشيلسي وتوتنهام حيث ستخوض الأندية الأربعة لقاءات سهلة أمام فرق من الدرجات الأدنى.

ويستضيف مانشستر سيتي بملعبه "الاتحاد" سالفورد من الدرجة الرابعة، في حين يلتقي ليفربول على ملعبه "أنفيلد" مع أكرينغتون ستانلي من الدرجة الثانية، ويلتقي تشيلسي مع موريكوب من الرابعة في حين يلتقي توتنهام خارج ملعبه مع تامورث الهاوي.