ناطق التحالف يُكذب قيادي حوثي نشر معلومات مضللة بشأن جثة شقيقه

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نفى المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي مزاعم تسليم جثة شقيق القيادي الحوثي حسين العزي «مؤخراً»، ووصفها بالمضللة.

و أكد في تصريح صحفي أن التحالف يتعامل مع ملف الأسرى والمحتجزين واستعادة جثامين المقاتلين كملف إنساني بحت يجب عدم تسييسه من جميع الأطراف مراعاة لقيم الشريعة الإسلامية السمحاء والمبادئ الإنسانية والأعراف الثقافية والاجتماعية، وما جاء في تصريح القيادي الحوثي وتداولته بعض المواقع التابعة للحوثيين بشأن تسليم جثمان شقيقه غير دقيق ويفتقر للمصداقية.

وأكد العميد المالكي أن عملية استعادة وتسليم الجثامين تمت في شهر يونيو 2023م، ومن خلالها تم استعادة جثامين (9) من شهداء القوات السعودية و(20) من شهداء الجيش اليمني وكذلك إعادة وتسليم جثامين (57) من المقاتلين الحوثيين الذين قتلوا على الحدود.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن مثل هذه التصريحات مضللة، ولربما تم الإعلان عنها لأسباب داخلية تخص الحوثيين، مع العلم أن الاسم الوارد في التصريح لم يكن ضمن الأسماء المقدمة خلال مفاوضات استعادة الجثامين، ولا يستبعد أن يكون هذا الاسم ضمن قتلى الصراعات الإقليمية.

وكان القيادي الحوثي حسين العزي وهو نائب وزير الخارجية السابق بحكومة الانقلاب غير المعترف بها دولياً في صنعاء، أورد في منشور عبر حسابه بمنصة «إكس» نعياً أرفقه بصورة أخيه فارس العزي، معلناً عدم وجود عزاء بحجة اهتمامه بعدم إشغال أنصار الجماعة عن الحرب ضد إسرائيل، حسبما يزعم.