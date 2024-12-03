عاجل: قبائل محافظة إب تعلن النفير العام وتطالب رجال القبائل بالتحرك الفوري نحو العاصمة صنعاء تلبية للنكف وللمطالبة بتسليم قتلة الشيخ صادق ابو شعر

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص

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أعلنت قبائل محافظة إب النفير العام ووجهت دعوة لكل أفرادها بالتحرك الفوري إلى العاصمة صنعاء من اجل نصرة ودعم قضية مقتل الشيخ صادق أبو شعر.

مصادر قبليه أكدت لمأرب برس "ان قبائل محافظة إب بدأت في التوافد إلى العاصمة المحتلة صنعاء للمطالبة بتسليم المتورطين بقتل الشيخ صادق أبو شعر للعدالة والقصاص منهم .

كما اكدت المصادر لـ"مأرب برس" ان قبائل محافظة إب تتوافد من يوم امس حتى اللحظة من عدة مناطق متفرقة صوب العاصمة العاصمة، حيث وصلت قبائل التويتي وقبائل القفر تلبية لداعي النكف ودعما ومناصرة لقضية الشيخ صادق أبو شعر.

وأوضحت المصادر بأن أخر المستجدات في قضية إغتيال الشيخ صادق أبو شعر حتى الآن : "لا يزال القتلة في الداخلية

والتحقيقات لا زالت جارية ولكن لا علم حتى اللحظه في أي مسار تجري هذه التحقيقات، هل هي تحقيقات في مسار

الطبخه الذي طبخها مدير القسم والمتواطئين معه ، ام هي تحقيقات في المسار الصحيح وأخذ القصاص من القتله."

ووفقا للمصادر فإن الشيخ احمد عائض أبو شعر أكد في وقت سابق موقف قبائل وأبناء محافظة إب من هذه القضية ، وهي المطالبة بالعدالة والقصاص من عصابة الغدر والخيانة مؤكدين ثباتهم ومناصرتهم حتى يتم تحقيق العدالة وتنفيذ القصاص بحق هؤلاء المجرمين.

وتظل هذه القضية محور إهتمام قبائل وأبناء محافظة إب، الذين يرون فيها اختباراً لإلتزام سلطات مليشيات الحوثيين المصنفة إرهابيا بتحقيق العدالة لهم وصون حقوقهم.