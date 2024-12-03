غرق سفينة شحن كانت في طريقها من اليمن مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا تتجاوز 62 مليار دولار لماذا انهارت قوات الأسد على هذا النحو السريع؟ مأرب الأولى في عدد حالات النزوح داخليًا لعام 2024 بايدن يصدر عفوًا عن نجله المتهم بالتهرب الضريبي وحيازة الأسلحة رابع دولة تدرج الحوثيين في قائمة الإرهاب والشرعية ترحب ''نهب عيني عينك''.. نائب في برلمان صنعاء يُفند قانون الحوثيين الجديد الخاص بصرف المرتبات ويكشف عن ثغرات كارثية والتفاف على حقوق الموظفين . اتفاقية عربية غير مسبوقة في مصر تشمل سوريا تقدمات جديدة ..و معارك عنيفة تشهدها حماة السورية مقتل وإصابة 14 مدنيًا جراء قصف ميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية في تعز
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن إجمالي المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه تجاوز 62 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة في بيان: "التزمت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 62 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".
واضاف البيان أن هذا المبلغ يشمل 61.4 مليار دولار كمساعدات عسكرية قُدمت منذ 24 فبراير/شباط 2022، تاريخ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.