مساعدات عسكرية أميركية لأوكرانيا تتجاوز 62 مليار دولار

الثلاثاء 03 ديسمبر-كانون الأول 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 135

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن إجمالي المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه تجاوز 62 مليار دولار.

وأوضحت الوزارة في بيان: "التزمت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 62 مليار دولار كمساعدات أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن".

واضاف البيان أن هذا المبلغ يشمل 61.4 مليار دولار كمساعدات عسكرية قُدمت منذ 24 فبراير/شباط 2022، تاريخ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.